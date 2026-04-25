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Die XRP News dieser Woche zeigen ein Signal, das zuletzt Ende 2024 vor einem 560-Prozent-Anstieg erschien. Große Wallets haben in den vergangenen Wochen XRP im Wert von rund 500 Millionen Dollar gekauft. Die Wal-Akkumulation hat ein 10-Monats-Hoch erreicht, während XRP-Spot-ETFs sieben Handelstage in Folge Zuflüsse verzeichneten. Diese doppelte Bestätigung durch Großanleger und institutionelle Fonds trat 2026 zum ersten Mal gleichzeitig auf. Der XRP-Kurs hält sich bei 1,43 Dollar, und die Börsenreserven sind auf ein Sieben-Jahres-Tief gefallen. Das verfügbare Angebot wird enger, während die Nachfrage von beiden Seiten steigt. Krypto-Analysten vergleichen die aktuelle Struktur mit dem Vorlauf zum Allzeithoch im vergangenen Jahr. Die Frage ist nicht, ob die Wale richtig liegen, sondern wo das schnellste Kapital seinen nächsten Einstieg findet. Dieser Artikel ordnet die XRP News ein und zeigt, welcher Vorverkauf gerade die größte Aufmerksamkeit informierter Wallets erhält.

XRP News: Wal-Akkumulation erreicht 10-Monats-Hoch, während ETF-Zuflüsse nicht abreißen

Große XRP-Wallets kaufen derzeit mehr als 11 Millionen Tokens pro Tag, was einem Volumen von rund 500 Millionen Dollar über die vergangenen Wochen entspricht. Die Wal-Akkumulation hat laut Yellow.com ein 10-Monats-Hoch erreicht. Gleichzeitig verzeichneten XRP-Spot-ETFs sieben aufeinanderfolgende Tage mit Nettomittelzuflüssen, die stärkste Serie des Jahres 2026. In der Woche bis zum 17. April flossen allein 55,39 Millionen Dollar in die Fonds. Diese Kombination aus Wal-Käufen und ETF-Zuflüssen trat 2026 zum ersten Mal gleichzeitig auf.

Die Börsenreserven von XRP sind laut CoinMarketCap auf ein Sieben-Jahres-Tief gefallen. ETF-Produkte halten rund 787 Millionen Tokens in Verwahrung, was das frei handelbare Angebot weiter verknappt. Bitwise liegt bei 419 Millionen Dollar an kumulierten Zuflüssen und steht kurz davor, Canary Capital mit 421 Millionen Dollar als größten XRP-ETF zu überholen. Franklin Templeton folgt mit 345 Millionen Dollar auf dem dritten Platz. Der April hat mit 71,31 Millionen Dollar bereits die Verluste des März von 31,16 Millionen Dollar vollständig ausgeglichen. Damit stehen die kumulierten Nettomittelzuflüsse wieder bei 1,28 Milliarden Dollar.

Die gleiche Konstellation aus starker Wal-Akkumulation und schrumpfendem Börsenangebot spielte sich Ende 2024 ab, direkt bevor XRP um 560 Prozent auf sein Allzeithoch stieg. Damals bewegten Großanleger ihre Bestände in Cold Storage, während Privatanleger weitgehend abwesend waren. Die XRP News deuten auf eine strukturell vergleichbare Ausgangslage hin. Doch ein 88-Milliarden-Dollar-Token kann die Renditen seiner Frühphase nicht wiederholen. Die Wallets mit dem schnellsten Kapital positionieren sich deshalb parallel in Projekten, die noch vor ihrem entscheidenden Listing-Ereignis stehen.

Pepeto sammelt das früheste Kapital, während die XRP News die Wale bestätigen

Die Wallet-Analyse des April-Aufschwungs zeigt, dass Pepeto das größte Frühkapital unter den laufenden Vorverkäufen anzieht. Bei einem Preis von 0,0000001866 Dollar mit über 9,5 Millionen Dollar im Vorverkauf sitzt der Einstieg in einem Fenster, das die Listing-Mathematik am Tag der Handelseröffnung endgültig schließt. Kapital floss während der Angstphase ein und baut sich weiter auf, während die Marktstimmung dreht.

Die Börse von Pepeto läuft bereits, was kaum ein Vorverkaufsprojekt von sich behaupten kann. PepetoSwap verarbeitet Swaps über Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren und unterbietet damit jeden Mitbewerber bei den Kosten. Der Cross-Chain-Bridge bewegt Tokens zwischen Netzwerken ohne eine einzige Gasgebühr. Der integrierte KI-Scanner prüft Smart Contracts auf Risiken, bevor ein Wallet eine Transaktion signiert.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf begann, eine unabhängige Sicherheitsbestätigung, die das Vertrauen der frühen Investoren rechtfertigt. Das Team hinter Pepeto vereint den Mitgründer, der den originalen Pepe-Token auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung führte, mit einem erfahrenen Binance-Entwickler, der den Listing-Ablauf steuert. Pepeto zielt auf den 45 Milliarden Dollar schweren Meme-Coin-Handelsmarkt mit Zero-Fee-Tools über drei Blockchains. Die 100-fache Analysten-Berechnung braucht nur, dass der Markt diesen Börsen-Token bei einem Bruchteil dessen bewertet, was Pepe bei identischem Supply von 420 Billionen Tokens erreichte.

Das bestätigte Binance-Listing schließt dieses Fenster dauerhaft. Die Wallets, die in vergangenen Zyklen echten Wohlstand aufbauten, kauften Projekte immer vor dem öffentlichen Marktpreis. Die XRP News bestätigen, dass Wale den Markt verstehen, aber 500 Millionen Dollar in einem 88-Milliarden-Dollar-Token bewegen den Kurs anders als 9,5 Millionen Dollar in einem Vorverkauf, der beim Listing sprunghaft neu bewertet wird. Pepeto bei 0,0000001866 Dollar ist das Fenster, das gerade noch offen steht.

Fazit

Die XRP News dieser Woche bestätigen institutionelle Stärke, doch die Mathematik eines 88-Milliarden-Dollar-Tokens begrenzt das Aufwärtspotenzial auf Prozentsätze, nicht auf Vielfache. Pepeto bietet den Einstiegspreis, den XRP vor Jahren hatte und nie wieder erreichen wird. 9,5 Millionen Dollar Vorverkaufskapital, eine laufende Börse und ein von SolidProof verifizierter Code treffen auf ein bestätigtes Binance-Listing. Die Rendite, die große Marktkapitalisierungen über Monate versprechen, kann ein einzelnes Listing-Ereignis in Tagen liefern. Es gibt zwei Ergebnisse, die gerade auf dem Tisch liegen. In einem hat der Vorverkauf das Wallet verändert, und in dem anderen haben die Wallets, die warteten, den Rest von 2026 damit verbracht, die verpasste Gelegenheit auf der offiziellen Pepeto-Website nachzurechnen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Wal-Akkumulation von 500 Millionen Dollar für die XRP News?

Die Wal-Akkumulation von 500 Millionen Dollar bei gleichzeitigen ETF-Zuflüssen zeigt die stärkste institutionelle Bestätigung des Jahres 2026 und spiegelt die Konstellation wider, die Ende 2024 einem 560-Prozent-Anstieg vorausging.

Warum gilt Pepeto als der stärkste Vorverkauf neben den positiven XRP News?

Pepeto ist der stärkste Vorverkauf, weil die Börse bereits läuft, SolidProof den Code verifiziert hat und 9,5 Millionen Dollar bei einem Einstiegspreis von 0,0000001866 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website pepeto.io eingesammelt wurden.