CTS Eventim ISIN: DE0005470306 gilt derzeit als Analystenliebling und kann eine beeindruckende Serie von acht aufeinanderfolgenden Kaufempfehlungen vorweisen. Die Experten erwarten aktuell laut dem Finanzportal finanzen.net rund 80 Prozent Aufwärtspotenzial für die Aktie des Ticketvermarkters.Am 29. März haben wir in den RuMaS Trading-Tipps auf eine spannende Gelegenheit hingewiesen - das Ergebnis spricht für sich! Mit einem maximalen Plus von 20,36 ...

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