Die Aktie von 2G Energy ISIN: DE000A0HL8N9 hat am Freitag ihren maximalen Gewinn für RuMaS-Abonnenten auf beachtliche 30,20 Prozent ausgebaut. Sollte sich die positive Entwicklung fortsetzen, rückt sogar ein neues Allzeithoch bei 55,00 Euro in greifbare Nähe. Nach dem deutlichen Kursanstieg ist jedoch auch mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Um die bereits erzielten Gewinne bestmöglich abzusichern, haben wir unseren Abonnenten empfohlen den Stoppkurs ...

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