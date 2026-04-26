Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle ISIN: DE0005158703 stand in dieser Woche im Fokus der Analysten einer Schweizer Großbank. Am Montag hatte die UBS das Kursziel für Bechtle von 41,00 auf 40,00 Euro gesenkt. Trotz der geringfügigen Reduzierung des Kursziels bleibt die Kaufempfehlung für die Aktie bestehen, was das Vertrauen der Experten in das Unternehmen unterstreicht. Zum Wochenende notiert die Bechtle-Aktie bei 29,06 Euro, was im aktuellen ...

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