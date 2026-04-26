Auf Veranstaltungen wie der MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz geht es für Smallcap-Fans immer auch darum, neue Aktien mit interessanten Entwicklungen aufzuspüren. Exakt in dieses Raster fällt Energenta. Dabei ist das im Bereich Kunststoffrecycling tätige Unternehmen bereits seit Mitte 2024 im Münchner Freiverkehr notiert - mit bislang allerdings mäßigem Erfolg. Der Aktienkurs ist von anfänglich rund 4 Euro auf klar unter 1 Euro gefallen. Ähnlich schwankungsintensiv sehen die fundamentalen Daten zu Umsatz und Ergebnis aus: Auf der Erlösebene gab es in den vergangenen Jahren durch regelmäßige M&A-Aktivitäten zwar Wachstum. Allerdings führten die Verwerfungen auf dem Rohstoffmarkt sowie die 2024 eingeleitete Neuausrichtung des Portfolios mit entsprechenden Entkonsolidierungseffekten unter dem Strich zu deutlichen Verlusten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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