Die Aktie von PayPal ISIN: US70450Y1038 war im ersten Anlauf nicht in der Lage, die wichtige 100-Tage-Linie zu überwinden, die bereits am vergangenen Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps als wichtige Hürde beschrieben wurde. Dennoch konnte der maximale Gewinn auf 11,25 Prozent ausgebaut werden. Um die erzielten Gewinne zu sichern und flexibel auf die weitere Kursentwicklung zu reagieren, wird der Stoppkurs nun angehoben. Diese Anpassung ermöglicht ...

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