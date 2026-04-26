Die VERBIO-Aktie (ISIN: DE000A0JL9W6) konnte in Kalenderwoche 17 einen deutlichen Kurszuwachs verzeichnen. Im Wochenverlauf steigerte sich der Wert um 8,96 Prozent und war damit der Top-Performer im SDAX. Der Schlusskurs am Freitag lag bei 38,68 Euro. Das Wochenhoch wurde bereits am Donnerstag mit 41,64 Euro auf Xetra erreicht.Status der EmpfehlungDie VERBIO-Aktie ist aktuell eine laufende Empfehlung von RuMaS. Ob ein Einstieg sinnvoll ist, sollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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