Die Aktie von Deutz ISIN: DE0006305006 hat den angestrebten Einstiegskurs nicht erreicht, was sich im Nachhinein als vorteilhaft erwiesen hat. Zum Wochenschluss notiert das Papier bei 10,01 Euro. Aufgrund dieser Entwicklung wird der RuMaS Trading-Tipp für Deutz zurückgezogen.RuMaS-Strategie: Klarheit statt RisikoImmer wieder taucht die Frage auf, warum RuMaS manchmal einen sogenannten "Treffer ohne Gewinn" verzeichnet. Genau hierin zeigt sich ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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