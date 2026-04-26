Dieser RuMaS Trading-Tipp konnte zur Wochenmitte - ausgehend vom genannten Einstiegskurs - einen maximalen Gewinn von 23,98 Prozent erzielen. In den letzten beiden Handelstagen kam es jedoch zu Gewinnmitnahmen, was die Rally kurzfristig unterbrochen hat. Sollte die Marke von 3,00 Euro von der Ballard Power Aktie ISIN: CA0585861085 nachhaltig überschritten werden, besteht die Möglichkeit, dass die Aufwärtsbewegung bis auf 3,40 Euro fortgesetzt wird.Bevor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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