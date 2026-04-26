Die Aktie von Lang & Schwarz ISIN: DE000LS1LUS9 hat im Wochenverlauf überraschend eine Verschnaufpause eingelegt, obwohl die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen sehr positiv ausgefallen sind. Diese Entwicklung mag kurzfristig enttäuschend wirken, doch die solide fundamentale Basis spricht dafür, dass die Aktie früher oder später ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen wird.Ob ein Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt in die Aktie sinnvoll ist, bedarf einer ...

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