Innerhalb von drei Wochen konnte Plug Power ISIN: US72919P2020 ein beachtliches Plus von fast 34 Prozent verbuchen. Auch wenn das neue Kursziel nicht ganz erreicht wurde, zeigt sich die Entwicklung der Aktie dennoch erfreulich. Die Performance spricht dafür, dass der RuMaS Trading-Tipp erfolgreich war und Abonnenten von dieser positiven Bewegung profitieren konnten.Die Entscheidung, ob ein Einstieg zum aktuellen Zeitpunkt sinnvoll ist, sollte mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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