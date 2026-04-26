Die Bullish Aktie ISIN: KYG169101204 stand zuletzt vor der Herausforderung, die 45-USD-Marke zu überwinden. Diese Marke erwies sich als eine zu hohe Hürde, sodass der Kurs erneut zurückfiel. Aus unserer Sicht ist dieser Rückgang jedoch nicht als negativ zu bewerten, da der von RuMaS genannte Einstiegskurs ohnehin nicht erreicht wurde.RuMaS-Strategie: Klarheit statt RisikoImmer wieder kommt von Seiten der Leserschaft die Frage auf, weshalb RuMaS gelegentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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