Die Aktie von UbiSoft Entertainment ISIN: FR0000054470 konnte den am letzten Sonntag in den RuMaS Trading-Tipps geannten Einstiegskurs am Handelsplatz Tradegate nicht erreichen. Aufgrund dieser Entwicklung wird der entsprechende Trading-Tipp zurückgezogen.RuMaS-Strategie: Klarheit statt RisikoEin häufiges Anliegen der Leserschaft betrifft die Ausweisung eines "Treffers ohne Gewinn" durch RuMaS. Dies ist ein zentraler Aspekt, der den Unterschied zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS