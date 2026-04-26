Ethereum Kurs bei 2.317 Dollar, warum Glamsterdam das größte Upgrade seit dem Merge wird

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Der Ethereum Kurs hält sich bei 2.317 Dollar, während das nächste große Upgrade vor der Tür steht. Glamsterdam, geplant für die erste Hälfte 2026, soll die Gasgebühren um 78,6 Prozent senken und den Durchsatz auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde steigern. Vitalik Buterin hat acht Verbesserungsvorschläge vorgelegt, die den Kern des Upgrades bilden. Gleichzeitig belegte der Grayscale Ethereum Mini ETF im Q1 2026 den ersten Platz unter allen US-ETPs mit 337 Millionen Dollar Nettozuflüssen. Das verwaltete Vermögen beider Grayscale-Produkte erreichte 4 Milliarden Dollar zum 24. April. Der RSI liegt bei 54,71, neutral, mit Widerstand bei 2.400 Dollar und Unterstützung bei 2.270 Dollar. Institutionelle Akteure laden Ethereum für den langen Zyklus, doch die Rendite bei einer 278-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung braucht Quartale. Für schnellere Mathematik blicken Anleger auf Projekte, die vor einem Listing stehen. Dieser Artikel analysiert den Ethereum Kurs nach Glamsterdam und zeigt den Presale, der die Lücke schließt.

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Ethereum Kurs Analyse: Glamsterdam und der Grayscale-Rekord treiben den Ausblick

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Glamsterdam kombiniert acht Ethereum Improvement Proposals, die Buterin Ende Februar vorgelegt hat laut Phemex. Das Gas-Limit steigt von 60 Millionen auf 200 Millionen pro Block, und der Durchsatz klettert auf rund 10.000 Transaktionen pro Sekunde. Die Gasgebühren sinken um 78,6 Prozent für einfache Transfers und komplexe Smart-Contract-Aufrufe gleichermaßen. Das Kernstück ist die Enshrined Proposer-Builder Separation, die Block-Erstellung und Block-Vorschlag direkt im Protokoll trennt. Das schließt MEV-Lecks, die bisher Milliarden Dollar an Wert aus dem Netzwerk abgezogen haben. Damit wird Ethereum für institutionelle Anleger und DeFi-Protokolle gleichermaßen günstiger und schneller.

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Grayscale hat seit Oktober 2025 knapp 38 Millionen Dollar an Netto-Ertrag eingefahren laut CryptoBriefing. Der Ethereum Mini ETF belegte im Q1 2026 den ersten Platz unter allen US-ETPs mit 337 Millionen Dollar Nettozuflüssen. Das verwaltete Vermögen beider Grayscale-Ethereum-Produkte erreichte 4 Milliarden Dollar zum 24. April. Grayscale schickte 102.400 ETH im Wert von 237 Millionen Dollar über Coinbase Prime in 32 Transaktionen. Bitmine legte 112.040 ETH im Wert von 259,6 Millionen Dollar nach und kontrolliert nun 4,12 Prozent des ETH-Angebots. Zusammen haben beide Akteure mehr als 8 Prozent der gesamten ETH-Versorgung unter institutioneller Kontrolle.

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Der Ethereum Kurs steht bei 2.317 Dollar mit Widerstand bei 2.400 Dollar und der nächsten Hürde bei 2.500 Dollar. Standard Chartered hält an einem Ziel von 7.500 Dollar bis Ende 2026 fest. Tom Lee sieht 10.000 Dollar im laufenden Zyklus, Arthur Hayes zeichnet 10.000 bis 20.000 Dollar bis zur nächsten US-Wahlperiode. Selbst das aggressive Szenario liefert etwa 4x über viele Monate bei einer Marktkapitalisierung von 278 Milliarden Dollar. Das Coinbase-Premium ist bullisch, und Spot-ETF-Zuflüsse liefen neun Sitzungen in Folge positiv. Der Ethereum Kurs bietet eine solide Grundlage, doch die Renditegeschwindigkeit bei diesem Volumen kann nicht mit einem Presale-Einstieg mithalten, der in einem Listing-Event aufgeht.

Pepeto und der Ethereum Kurs: Warum der Presale die schnellere Kurve zeichnet

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Wenn Glamsterdam die Gasgebühren um fast 80 Prozent senkt und ETFs Milliarden in ETH binden, zeigt das Vertrauen in den langen Zyklus. Doch das Muster in diesem Markt wiederholt sich mit jeder Welle. Die meisten Trader treffen ein Token, nachdem es bereits ein Vielfaches gedruckt hat. Pepeto dreht dieses Muster um, weil die Wallet die Position vor dem Listing sichert, nicht nachdem der Chart sich bereits bewegt hat.

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Die Plattform bündelt alle Werkzeuge, die ein Trader braucht, an einem Ort. PepetoSwap wickelt Trades gebührenfrei ab, sodass die Einstiegsgröße nie an Gas oder Plattformkosten verloren geht. Der Vertragsscanner liest jedes Token, bevor eine Wallet sich verbindet, und markiert Risiken in wenigen Sekunden, was Privatanlegern den gleichen Schutz gibt, für den ein Desk sonst Aufschläge zahlt. Die eingebaute Bridge verschiebt Vermögenswerte zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren, damit Kapital nie festsitzt, während sich ein Listing-Fenster schließt.

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Der Presale hat während der Angstphase im April über 9,5 Millionen Dollar eingesammelt. Derselbe Gründer, der Pepe in eine 11-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung auf 420 Billionen Token verwandelte, hat diese Börse aufgebaut, mit einem erfahrenen Binance-Entwickler an der Spitze des Listings. SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert, bevor der Presale gestartet wurde, sodass Käufer mit einer unabhängigen Sicherheitsbestätigung einsteigen. Die nächste Presale-Stufe wird teurer als die aktuelle, und das Listing-Fenster wird enger.

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Pepe erreichte 11 Milliarden Dollar ohne einen echten Motor unter der Haube. Pepeto bringt den gleichen Angebots-Bauplan mit einer funktionierenden Börse, und der Sprung von 0,0000001866 Dollar zu vergleichbaren Marken bietet ein Vielfaches, das der Ethereum Kurs in Jahren nicht liefert. Die Wallets, die diese Woche Positionen aufbauen, laden das, was der Ethereum Kurs selbst mit ETF-Milliarden Jahre braucht, um zu liefern. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale, der mit dem erwarteten Binance-Listing in die letzte Phase eintritt.

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Fazit

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Der bullische Ethereum Kurs Ausblick steht, denn Glamsterdam senkt die Gasgebühren um 78,6 Prozent und Grayscale kontrolliert Milliarden in ETH. Die stärksten Gewinne 2026 landen nicht auf einer 278-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierung, sondern auf Wallets, die sich früh positioniert haben. Wer eine Pepeto-Position bei 0,0000001866 Dollar eröffnet hat, steht vor dem Fenster, das das Binance-Listing schließen wird. 2026 ist das Jahr, das Portfolios verändert, und die offizielle Pepeto-Website zeigt den Einstieg, der noch offen steht. Meme-Coins und frühe Presales haben in Krypto die stärksten Renditen geliefert. Was nach dem Presale kommt, ist das erwartete Binance-Listing.

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Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet das Glamsterdam-Upgrade für den Ethereum Kurs?

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Glamsterdam senkt die Gasgebühren um 78,6 Prozent, steigert den Durchsatz auf 10.000 Transaktionen pro Sekunde und integriert die Proposer-Builder Separation direkt ins Protokoll. Standard Chartered sieht den Ethereum Kurs bei 7.500 Dollar bis Ende 2026, und ETF-Zuflüsse liefen neun Sitzungen in Folge positiv.

Warum wird Pepeto stärker als Ethereum für asymmetrische Renditen bewertet?

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Pepeto eröffnet über die offizielle Pepeto-Website einen Presale-Einstieg bei 0,0000001866 Dollar auf dem Weg zum erwarteten Binance-Listing. Der Pepe-Mitgründer, ein SolidProof-Audit und eine gebührenfreie Börse stellen das Projekt vor große Vermögenswerte, die volle Zyklen brauchen, um bescheidene Vielfache zu drucken.