Der skandinavische Elektronik-Dienstleister Kitron ISIN: NO0003079709 konnte am Freitag einen Tagesgewinn von 12,67 Prozent verbuchen und befindet sich auf dem Weg zu seinem Allzeithoch. Zuletzt wurde die Aktie vor einem Monat analysiert, zu diesem Zeitpunkt befand sich der Kurs an einem kritischen Punkt. Den Abonnenten des Express-Service wurde folgender Hinweis gegeben: "Wie weit sich die Korrektur der Kitron-Aktie fortsetzt, lässt sich nur schwer ...

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