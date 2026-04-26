Am 14. April wurde im RuMaS Express-Service eine vielversprechende Trading-Chance mit der Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen (ISIN: NL0012969182) vorgestellt. Abonnenten erhielten einen Hinweis auf das Potenzial der Aktie: "Zum ersten Mal seit Januar notiert die Aktie über der 38-Tage-Linie und das ist ein Kaufsignal, das möglicherweise auch von charttechnisch orientierten Tradern und Anlegern genutzt wird. Zunächst ist der Weg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS