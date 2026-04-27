Wer an amerikanische Versorger-Aktien denkt, hat meistens das Bild vom langweiligen, aber extrem zuverlässigen Witwen-und-Waisen-Papier im Kopf. Ein grundsolides Geschäftsmodell, ein lokales Monopol und regelmäßige, steigende Dividenden. Die Aktie der Pacific Gas and Electric Company (PG&E) hat dieses Bild in den letzten Jahren dramatisch auf den Kopf gestellt. Die Firma wird in Kalifornien regelrecht gehasst nach den verheerenden Waldbränden. Viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer