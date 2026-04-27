Washingtons Milliardenwette auf mineralische Unabhängigkeit: Ein politischer Kurswechsel, den Investoren nicht ignorieren können

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Das Weiße Haus hat soeben 12 Milliarden Dollar eingesetzt, um dem Markt eine klare Botschaft zu senden.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Im Februar 2026 startete Präsident Trump "Project Vault", eine Initiative zur Vorratshaltung kritischer Mineralien, die Finanzierungen der U.S. Export-Import Bank mit privatem Kapital kombiniert, um strategische Mineralien für prioritäre Industrien zu beschaffen und zu lagern. Dies ist keine regulatorische Studie. Keine Taskforce. Dies sind 12 Milliarden Dollar an gebundenem Regierungskapital, das gezielt auf genau die Ressourcen abzielt, auf die auch Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) fokussiert ist.

Investment-Highlights

Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45 Marktkapitalisierung: ~40 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 24. April 2026)

~40 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 24. April 2026) Aktive regulatorische und verteidigungsbezogene Pipeline in den USA: Einreichung einer Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien 2 sowie eines Explorationslizenzantrags bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone 3

Einreichung einer Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien sowie eines Explorationslizenzantrags bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone Zielregion für Mineralrechte: Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen polymetallischer Knollen enthält, einschließlich Nickel, Kobalt und Mangan 4

Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden Tonnen polymetallischer Knollen enthält, einschließlich Nickel, Kobalt und Mangan Globaler Tiefseebergbau-Markt: Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (CAGR von über 34%) 5

Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (CAGR von über 34%) Zielmineralien: Subsea-polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan 6 , dieselben Metalle, die in Kampfflugzeugen, 7 nuklearen U-Booten 8 , und Hyperschallraketen verwendet werden 9

Subsea-polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan , dieselben Metalle, die in Kampfflugzeugen, nuklearen U-Booten , und Hyperschallraketen verwendet werden Überlegene Erzgehalte im Tiefseebereich: Deutlich höhere Kobaltgehalte in subsea-polymetallischen Knollen 10

Deutlich höhere Kobaltgehalte in subsea-polymetallischen Knollen Strategische Ausrichtung: Positioniert, um von Trumps Executive Order 14285 zu profitieren, die die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA beschleunigt 11

Positioniert, um von Trumps Executive Order 14285 zu profitieren, die die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA beschleunigt Management-Qualifikation: Ein 25-jähriger Offshore-Veteran und ehemaliger NYSE-CXO, Deckelman bringt Multi-Milliarden-Dollar-Erfahrung im Tiefwasserbereich von ConocoPhillips und BP in den Tiefseebergbau ein

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Und dennoch wird SEAS zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Textes mit einer vollständig verwässerten Marktkapitalisierung von etwa 40 Millionen CAD gehandelt.12 Die Diskrepanz zwischen der Dringlichkeit in Washington und der aktuellen Marktbewertung von Unternehmen, die zur Lösung dieses Problems positioniert sind, ist außergewöhnlich. Und im Rohstoffsektor haben sich solche Diskrepanzen in der Vergangenheit oft schnell geschlossen.

$12B Project Vault Verpflichtung $626B+ Von der IEA prognostizierter Markt bis 204013 21B Trockene Tonnen polymetallischer Knollen

Die Mineralien, die zwei Revolutionen gleichzeitig antreiben

Kritische Mineralien stehen im Schnittpunkt zweier prägender wirtschaftlicher Kräfte unserer Zeit: nationale Sicherheit und die Energiewende. Dieselben Materialien. Dieselben Angebotsengpässe. Zwei konvergierende Nachfragekurven.

Kobalt treibt Jet-Turbinen, nukleare U-Boote und Lithium-Ionen-Batterien an. Nickel wird für Panzerungen, Edelstahl und Batterien der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge verwendet. Mangan findet Einsatz in Feuerwaffen, Flugzeugbeschichtungen und der Stahlproduktion. Kupfer bildet die Grundlage für elektrische Verkabelung, fortschrittliche Elektronik und die gesamte Lieferkette erneuerbarer Energien.

Dies sind keine exotischen Materialien mit Nischenanwendungen. Sie sind zugleich das Rückgrat der verteidigungsindustriellen Basis und das Rückgrat der Energiewende.

Die Internationale Energieagentur hat die Auswirkungen modelliert. In ihrem Net-Zero-Emissions-Szenario wird erwartet, dass der globale Markt für kritische Mineralien von 320 Milliarden USD im Jahr 202214 auf über 770 Milliarden USD bis 2040 wächst15, eine Verdopplung in realen Werten. Die Nachfrage nach zentralen Batteriemetallen soll sich im gleichen Zeitraum verdoppeln oder verdreifachen.

Gleichzeitig stößt der terrestrische Bergbau an strukturelle Grenzen. Die Erzgehalte bestehender Lagerstätten nehmen ab. Umweltprüfungen in den Vereinigten Staaten dauern im Durchschnitt 29 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion.16 Gemeinden leisten zunehmend Widerstand gegen neue Minenprojekte. Die Kosten steigen.

"Man kann die globale Wirtschaft nicht auf einer Zeitachse von 29 Jahren dekarbonisieren. Und ebenso wenig lässt sich auf dieser Grundlage eine verteidigungsindustrielle Basis sichern. Genau deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit der Rohstoffwelt nun entschlossen auf den Meeresboden."

Die reichste unerschlossene Ressource des Planeten

Die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) ist eine ausgedehnte abyssale Meeresbodenregion im Pazifischen Ozean, etwa so groß wie die kontinentalen Vereinigten Staaten, gelegen in Tiefen von 4.000 bis 6.000 Metern. In der permanenten Dunkelheit dieser Ozeanebene haben sich über Millionen von Jahren Billionen polymetallischer Knollen gebildet. SEAS hat im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) einen Antrag bei der NOAA eingereicht und strebt eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone an.

Schätzungen zufolge beläuft sich die gesamte Knollenressource auf etwa 21,1 Milliarden trockene Tonnen.17

Die ausschließliche Wirtschaftszone (Exclusive Economic Zone, EEZ) der Cookinseln bietet eine komplementäre Chance. Mit rund 12 Milliarden nassen Tonnen polymetallischer Knollen zählen die Cookinseln zu den wenigen Jurisdiktionen mit einem etablierten regulatorischen Rahmen für Meeresbodenmineralien, gestützt durch jahrzehntelange wissenschaftliche Untersuchungen. Im Februar 2026 haben die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten einen Rahmen für die Zusammenarbeit in der Forschung zu kritischen Mineralien und zur Sicherung der Lieferketten formalisiert und diese Jurisdiktion damit direkt an die von den USA geführten politischen Ziele im Bereich kritischer Mineralien angebunden.18

Diese Knollen enthalten genau die Metalle, die sowohl die verteidigungsindustrielle Basis der USA als auch die globale Energiewende benötigen.

Doch diese Vorteile gehen mit Risiken einher: Die Gewinnung von Tiefsee-Knollen würde einzigartige abyssale Lebensräume dauerhaft entfernen, Sedimentfahnen erzeugen, fragile Tiefseeökosysteme stören und potenziell langfristige Folgen mit sich bringen, die wissenschaftlich bislang weder vollständig quantifiziert noch ausreichend gemindert wurden.19

Zone Geschätzte Ressource Explorationslizenzen Kommerzielle Genehmigungen Clarion-Clipperton-Zone ~21,1 Mrd. trockene Tonnen 20 erteilt 0 Cookinseln EEZ ~12 Mrd. nasse Tonnen 3 erteilt 0

Bislang wurden in keiner der beiden Zonen Genehmigungen für die kommerzielle Gewinnung erteilt. Das Rennen um den Meeresboden hat noch nicht stattgefunden. Der Startschuss ist gerade erst gefallen. Und SEAS (WKN: A420P7) verfolgt beide Jurisdiktionen gleichzeitig.

Drei politische Ereignisse, die alles verändert haben

Innerhalb von zehn Monaten haben drei separate regulatorische Maßnahmen die Hürden beseitigt, die den Tiefseebergbau über Jahrzehnte hinweg kommerziell unzugänglich gemacht haben. Dieser tektonische Wandel wurde zusätzlich durch die Reform von Part 960 im Jahr 2020 vorangetrieben20, die dem Pentagon sein "Vetorecht" entzog und ein "Tier-1"-Schnellverfahren etablierte, das eine sofortige Genehmigung für jede kommerzielle Technologie ermöglicht, die bereits auf dem globalen Markt verfügbar ist. Für sich genommen ist jede dieser Maßnahmen bedeutsam. Zusammengenommen stellen sie eine beispiellose politische Eskalation im Bereich kritischer Mineralien dar.

April 2025 Executive Order 14285 Präsident Trump erklärte Meeresbodenmineralien zur Priorität der nationalen Sicherheit. Er wies die NOAA an, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, verlängerte die Laufzeiten von Explorationsgenehmigungen und ermutigte US-Unternehmen ausdrücklich, Meeresbodenressourcen zu erschließen.21 Januar 2026 Präsidentielle Proklamation Die Abhängigkeit der USA von importierten, verarbeiteten kritischen Mineralien wurde formell als Risiko für die nationale Sicherheit eingestuft. Zudem wurden Verhandlungen sowie mögliche Handelsbeschränkungen autorisiert, um alternative Lieferketten zu sichern.22 Januar 2026 NOAA - Konsolidierte Lizenzierungs- und Genehmigungsregel Während die jüngsten konsolidierten NOAA-Regelungen parallele Anträge für Explorationslizenzen und kommerzielle Fördergenehmigungen ermöglichen, operiert SEAS weiterhin im Rahmen des etablierten Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) von 1980. Im Rahmen dieser Vorschriften hat SEAS erfolgreich Explorationslizenzen beantragt und hält diese aufrecht. 23 Februar 2026 Project Vault, 12 Milliarden USD Das Weiße Haus hat 12 Milliarden Dollar zugesagt, um eine US-Reserve kritischer Mineralien aufzubauen, wobei Finanzierungen der Export-Import Bank mit privatem Kapital kombiniert werden, um strategische Mineralien für prioritäre Industrien zu beschaffen und zu lagern.24

Diese Abfolge Executive Order, formale nationale Sicherheitsdeklaration, regulatorische Beschleunigung, Zuweisung von 12 Milliarden Dollar zeigt, dass die US-Regierung vom Studium des Problems zur Finanzierung der Lösung übergegangen ist.

Einführung von Deep Sea Minerals Corp.

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) hat am 26. Januar 2026 seine Neuausrichtung des Geschäfts abgeschlossen fünf Tage nachdem die historische kombinierte Genehmigungsregel der NOAA potenziell den Weg für den kommerziellen Tiefseebergbau geöffnet hat.25

Kapitalstruktur

Ausstehende Aktien: Etwa 23,9 Millionen (unverwässert, nach Finanzierung). Vollständig verwässert: Unter 24,9 Millionen Aktien Diese schlanke Struktur bietet erheblichen Hebel auf den Erfolg, mit minimalem Verwässerungsüberhang und ohne Altinvestoren aus früheren Geschäftsaktivitäten. Kapitalaufnahme:Die Finanzierung in Höhe von 4,22 Millionen Dollar wurde am 6. Februar 2026 abgeschlossen. Davon sollen bis Anfang Q1 2027 rund 1,5 Millionen Dollar von SEAS verwendet werden, um die offengelegten Geschäftsziele zu erreichen und erwartete Lizenz- sowie Antragsgebühren zu decken. Dies bietet eine solide operative Reichweite von etwa 12 Monaten ausreichend, um erste Vermögenswerte zu sichern und die regulatorische Positionierung voranzutreiben.26

Dual-Jurisdiktionsstrategie

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) verfolgt eine Dual-Jurisdiktionsstrategie mit dem Ziel, Mineralrechte in zwei der strategisch wichtigsten Meeresbodenregionen im Pazifik zu erwerben. Die CCZ operiert unter dem Rahmen der International Seabed Authority (ISA) sowie dem beschleunigten regulatorischen Rahmen der NOAA in den USA. Die ausschließliche Wirtschaftszone (Exclusive Economic Zone, EEZ) der Cookinseln stellt eine der wenigen Jurisdiktionen mit einem etablierten regulatorischen Rahmen für Meeresbodenmineralien dar, unterstützt durch jahrzehntelange wissenschaftliche Untersuchungen. Im Februar 2026 haben die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten einen Rahmen für die Zusammenarbeit in der Forschung zu kritischen Mineralien und zur Sicherung der Lieferketten formalisiert und diese Jurisdiktion damit direkt an die von den USA geführten politischen Ziele im Bereich kritischer Mineralien angebunden.27

Drei-Phasen-Roadmap

Phase 1 (aktuell): Definition der operativen Strategie, Identifizierung priorisierter Konzessionsgebiete, Abschluss technischer und ökologischer Scoping-Analysen, Initiierung regulatorischer Abstimmungen

Definition der operativen Strategie, Identifizierung priorisierter Konzessionsgebiete, Abschluss technischer und ökologischer Scoping-Analysen, Initiierung regulatorischer Abstimmungen Phase 2: Weiterentwicklung von Technologie- und operativen Partnerschaften, Aufbau einer Finanzierungsstrategie mit strategischen Kapitalgebern

Weiterentwicklung von Technologie- und operativen Partnerschaften, Aufbau einer Finanzierungsstrategie mit strategischen Kapitalgebern Phase 3: Auswahl des bevorzugten Entwicklungsansatzes, Sicherung von Genehmigungen, Beginn von Feld- und Pilotaktivitäten

Der Wendepunkt: Die Sicherung von Konzessionen in der CCZ und/oder der EEZ der Cookinseln ist der wichtigste kurzfristige Katalysator. Sie könnte SEAS von einem strategischen Konzept zu einem Ressourceninhaber transformieren und den Markt potenziell dazu zwingen, die Bewertung vergleichbarer Small-Cap-Unternehmen neu zu justieren.

Das Team: Offshore-Expertise für eine neue Ressource

Der Tiefseebergbau teilt seine operative DNA mit dem Offshore-Öl- und Gassektor: Steigrohrsysteme, dynamische Positionierung, Unterwasserrobotik. SEAS hat ein Führungsteam aufgebaut, das genau diese Arbeiten bei den größten Energieunternehmen der Welt durchgeführt hat.

James Deckelman, CEO: Ein erfahrener Explorationsgeologe und Energie-Executive mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich extraktiver Ressourcen. Seine Karriere umfasst Stationen bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy Namen, die für Tiefwasseroperationen stehen. Deckelman hat Explorationsportfolios verantwortet, die Milliardenwerte an Net Present Value in Lateinamerika, dem Nahen Osten, Westafrika und darüber hinaus generiert haben. Er hat in Tiefwasserumgebungen in Tiefen von bis zu 3.000 Metern operiert. Im Jahr 2021 wurde er von der American Association of Petroleum Geologists als einer der "100 Who Made a Difference" ausgezeichnet. Zuvor war er CXO eines an der NYSE gelisteten Unternehmens und hat zuletzt Blue Energies aufgebaut, das seit Gründung eine Rendite von über 200% erzielt hat.28

Katalysator-Roadmap

Q1 2026 DIBC-Mitgliedschaft und Antrag auf eine NOAA-Explorationslizenz Q2 2026 Antrag auf eine Explorationslizenz bei den Cookinseln; Partnerschaften mit Technologieanbietern Q4 2026 Erteilung der NOAA-Explorationslizenz

Unmittelbar (Q1 2026)

EEZKonzessionsantragsaktivitäten in der CCZ und der EEZ der Cookinseln

DIBC-Mitgliedschaft, Das Unternehmen ist dem Defense Industrial Base Consortium (DIBC) beigetreten. Die Mitgliedschaft eröffnet Zugang zu sogenannten Other Transaction Agreements (OTAs) nicht verwässernde staatliche Fördermittel, die darauf abzielen, die Entwicklung kritischer Fähigkeiten außerhalb traditioneller Beschaffungsprozesse zu beschleunigen. Für ein Unternehmen, das auf Mineralien abzielt, die für Waffensysteme essenziell sind, könnte eine DIBC-Zuwendung sowohl Finanzierung als auch strategische Validierung liefern und damit die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich verändern.29

Kurzfristig (Q2 2026)

Antrag auf eine Explorationslizenz bei den Cookinseln

Bekanntgabe strategischer Partnerschaften mit Technologieanbietern oder Abnahme-Partnern

Makro-Katalysatoren

Project Vault könnte künftig Nachfrage nach inländischen Mineralquellen schaffen (SEAS hält derzeit keine Subsea-Mineralrechte und liefert keine Mineralien an staatliche Programme)

Japan investiert aktiv über 250 Millionen USD in Testförderungen von Seltenen Erden im tiefen Pazifik, um die sektorweite Umsetzbarkeit zu prüfen 30

NOAA-Anträge, die den kommerziellen Entwicklungsweg validieren

Gesetzesinitiativen im US-Kongress zur Bereitstellung von Kreditgarantien für den heimischen Tiefseebergbau31

Warum sich diese Katalysatoren verstärken: Die Sicherung von Konzessionen ermöglicht die Einreichung bei der NOAA, die Einreichung zieht institutionelle Aufmerksamkeit an, diese Aufmerksamkeit führt zu strategischen Partnerschaften, Partnerschaften treiben eine Neubewertung, und die DIBC-Mitgliedschaft liefert nicht verwässerndes Kapital sowie staatliche Validierung jeder Schritt erschließt den nächsten.

Die Investment-These: Zwei Megatrends, ein Meeresboden

Die Welt erlebt derzeit zwei konvergierende Rohstoffnarrative. Das erste ist die nationale Sicherheit, Chinas Exportbeschränkungen haben die Fragilität der Lieferketten für kritische Mineralien offengelegt. Drei separate Maßnahmen des Weißen Hauses innerhalb von zehn Monaten haben die volle politische Kraft der USA auf die Lösung dieses Problems ausgerichtet.

Das zweite ist die Energiewende. Die Internationale Energieagentur prognostiziert, dass sich der Markt für kritische Mineralien bis 2040 mehr als verdoppeln wird. Jede EV-Batterie, jede Offshore-Windkraftanlage, jede Netzspeicherlösung benötigt diese Metalle.

Beide Narrative laufen auf dieselbe Ressource hinaus: polymetallische Knollen am Boden des Pazifischen Ozeans.

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) positioniert sich genau an der Schnittstelle beider Entwicklungen:

Die Ressource ist definiert. Schätzungsweise 21,1 Milliarden trockene Tonnen in der CCZ und 12 Milliarden nasse Tonnen in der EEZ der Cookinseln. SEAS hält derzeit keine Ansprüche auf diese Ressourcen und befindet sich in der Vorlizenzphase.

Schätzungsweise 21,1 Milliarden trockene Tonnen in der CCZ und 12 Milliarden nasse Tonnen in der EEZ der Cookinseln. SEAS hält derzeit keine Ansprüche auf diese Ressourcen und befindet sich in der Vorlizenzphase. Die Technologie ist erprobt. Mit der Pilotoperation von TMC im Jahr 2022.

Mit der Pilotoperation von TMC im Jahr 2022. Der regulatorische Weg ist offen. Durch die kombinierte Genehmigungsregel der NOAA, EO 14285 und Project Vault.

Durch die kombinierte Genehmigungsregel der NOAA, EO 14285 und Project Vault. Das Nachfragesignal ist aktiv. 12 Milliarden Dollar an gebundenem Regierungskapital. Ein Markt von 626 Milliarden USD bis 2040.

12 Milliarden Dollar an gebundenem Regierungskapital. Ein Markt von 626 Milliarden USD bis 2040. Die Bewertung befindet sich in der Findungsphase. SEAS bei etwa 40 Millionen CAD, während der Markt bewertet, wie politische Veränderungen Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen zugutekommen könnten.



Für Investoren, die sich am potenziellen Superzyklus kritischer Mineralien beteiligen möchten und die glauben, dass die Verwundbarkeit der amerikanischen Lieferketten eine entscheidende Investmentchance darstellt, ist Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) ein Unternehmen, das man im Blick behalten sollte.



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Quellen



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2.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

3.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

4.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

5.) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/marine-mining-market-101570

6.) https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/

7.) https://defence24.com/defence-policy/no-cobalt-no-jets-the-strategic-reality-behind-natos-materials-list

8.) https://www.stainlessfoundry.com/news/copper-nickel-alloys-for-military-and-defense/

9.) https://titanium.com/metals-hypersonic-vehicles-drones/

10.) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12637279/

11.) https://www.advant-beiten.com/en/news/president-trump-issues-executive-order-on-deep-sea-mining-current-legal-situation-and-significance-for-the-raw-materials-industry-in-germany

12.) https://thecse.com/listings/deep-sea-minerals-corp/

13.) https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024/outlook-for-key-minerals

14.) https://www.iea.org/reports/critical-minerals-market-review-2023/key-market-trends

15.) https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024/outlook-for-key-minerals

16.) https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0724/SPGlobal_NMA_DevelopmentTimesUSinPerspective_June_2024.pdf

17.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

18.) https://mfai.gov.ck/news-updates/cook-islands-and-united-states-establish-strategic-framework-critical-minerals

19.) https://www.un.org/scientific-advisory-board/en/deep-sea-mining

20.) https://space.commerce.gov/noaa-eliminates-restrictive-operating-conditions-from-commercial-remote-sensing-satellite-licenses/

21.) https://www.advant-beiten.com/en/news/president-trump-issues-executive-order-on-deep-sea-mining-current-legal-situation-and-significance-for-the-raw-materials-industry-in-germany

22.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/01/adjusting-imports-of-processed-critical-minerals-and-their-derivative-products-into-the-united-states/

23.) https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/21/2026-01044/deep-seabed-mining-revisions-to-regulations-for-exploration-license-and-commercial-recovery-permit

24.) https://www.reuters.com/world/china/trump-launches-12-billion-minerals-stockpile-counter-china-bloomberg-news-2026-02-02/

25.) https://www.federalregister.gov/documents/2026/01/21/2026-01044/deep-seabed-mining-revisions-to-regulations-for-exploration-license-and-commercial-recovery-permit

26.) https://sedar-filings-primary.thecse.com/000056618/06407944-00000001-000056618-Deep_Sea_-_news_release_dated_March_10__2026_-_Corporate_Update-PDF.pdf

27.) https://mfai.gov.ck/news-updates/cook-islands-and-united-states-establish-strategic-framework-critical-minerals

28.) https://www.stockwatch.com/News/Item/Z-C!SEAS-3783870/C/SEAS

29.) https://investornews.com/member_news/deep-sea-minerals-corp-joins-u-s-defense-industrial-base-consortium/

30.) https://www.mining.com/japan-to-test-rare-earth-mining-from-deep-seabed-mud/

31.) https://digital.sandiego.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1818&context=sdlr

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Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org. eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.htmI.

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Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 04.15.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 10:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012