Peter Kollmann hat nach 12 Jahren als Finanzvorstand der Verbund AG genug und wird sich mit Ende August 2026 Richtung Bank of America verabschieden. Für mich gehörte Peter durch seine lange Funktionsperiode schon ein bisschen zum Verbund-Inventar. Wie du sicher weißt, war der CFO vor seiner Zeit bei der Verbund AG schon einmal bei der Bank of America in Frankfurt und London, damals als Vice-Chairman Investment Banking Europe, Middle East und Afrika. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Börsianer