Zinswende durch den Iran-Schock: Der Markt preist den Inflationskrieg neu Der Iran-Konflikt hat an den Zinsmärkten eine bemerkenswerte Neubewertung ausgelöst. Wo zuvor noch die Hoffnung auf baldige Lockerung dominierte, preisen die Swap-Märkte inzwischen ein deutlich restriktiveres Notenbankbild ein. Besonders bei EZB, Bank of England und Bank of Canada sind die Erwartungen spürbar nach oben geschnellt; auch bei der Fed ist die Zinssenkungsfantasie merklich geschrumpft. Die Botschaft der Märkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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