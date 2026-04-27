Die Aktie von Sonoma Pharmaceuticals ist Zockern aus der sharedeals.de-Community seit Jahren bekannt. Mehrfach wurden dreistellige Kurs-Peaks innerhalb kürzester Zeit für herausragend lukrative Trading-Exits genutzt. Einen solchen plane ich auch diesmal. Sonoma ist ein kleines, aber aktuell stark wachsendes Pharmaunternehmen, das auf medizinische Produkte für Haut- und Wundpflege auf Basis seiner patentierten Microcyn-Technologie spezialisiert ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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