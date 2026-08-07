Volltreffer: Bereits im Frühjahr hatte ich die positive Entwicklung bei Sonoma Pharmaceuticals antizipiert und die Nano-Cap-Aktie als hochinteressante Turnaround-Spekulation vorgestellt. Damals hatte ich 150.000 Aktie zu Kursen bis 1 US$ erworben und auf die deutlich verbesserten operativen Rahmenbedingungen und die Chancen auf einen nachhaltigen Wachstumsschub verwiesen. Klar ist nun: Das kleine Healthcare-Unternehmen liefert. Die jetzt veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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