Erst am vergangenen Freitag markierte die Siemens-Energy-Aktie ein neues Allzeithoch bei 195,54 € (Quotierung L&S - während des XETRA-Handels lag das Hoch bei 191,66 €). Am Puls der Zeit dokumentierte meine Kollegin Polina Dmitrovkays noch am selben Tag ebenfalls eine fundamentale Einschätzung - mehr dazu gibt es hier zu lesen. Zum heutigen Wochenauftakt wollen wir daher die bisherigen Abgaben einordnen und zugleich die getitelte Nachkaufchance explizit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de