Die Aktie von Siemens präsentiert sich am heutigen Montag als unangefochtener Top-Performer im DAX. Mit einem kräftigen Plus von über 3,2 % klettern die Papiere in der Spitze bis auf 255,65 Euro. Damit untermauert der Münchener Technologiekonzern seine Ambitionen, die bisherige Rekordmarke von rund 276 Euro aus dem Februar erneut anzugreifen. Auslöser für die neue Euphorie ist eine frische Analyse des US-Analysehauses Bernstein Research, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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