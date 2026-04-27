Für viele kleine und mittlere Unternehmen ist es wichtig, Markt- und Technologietrends früh zu erkennen- doch erst ein neues, praxisnah erprobtes Konzept der Technischen Hochschule Mannheim zeigt, wie sich diese Erkenntnisse systematisch in konkrete Innovationen übersetzen lassen.
Gemeinsam mit Partnern aus der Praxis wurde ein Ansatz entwickelt, der aus einem digitalen Umfeldradar zur kontinuierlichen Trendbeobachtung sowie einem Management-Framework für organisationale Achtsamkeit besteht. Erprobt wurde das Konzept bei einem mittelständischen Hersteller von Bauprofilen mit rund 600 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Gemeinsam mit Partnern aus der Praxis wurde ein Ansatz entwickelt, der aus einem digitalen Umfeldradar zur kontinuierlichen Trendbeobachtung sowie einem Management-Framework für organisationale Achtsamkeit besteht. Erprobt wurde das Konzept bei einem mittelständischen Hersteller von Bauprofilen mit rund 600 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalmarkt.blog