Der Energiekonzern RWE setzt seinen beeindruckenden Erfolgskurs am Montag fort. Während der breite Markt mit Unsicherheiten kämpft, glänzt das Papier im XETRA-Handel mit einem Plus von knapp 1,5 % und klettert über die Marke von 61 Euro. Damit untermauert RWE seine Stellung als einer der Top-Performer des Jahres 2026 - seit Jahresbeginn steht bereits ein sattes Kursplus von über 33 % zu Buche.Goldman Sachs hebt den Daumen: Energiesicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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