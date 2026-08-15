NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007037129
© 2026 dpa-AFX-Analyser