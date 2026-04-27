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WKN: A0AFGF | ISIN: DE000A0AFGF3 | Ticker-Symbol: 02P
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27.04.26 | 08:07
0,400 Euro
-18,37 % -0,090
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1-Jahres-Chart
PEARL GOLD AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PEARL GOLD AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
27.04.2026 19:15 Uhr
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(1)

PTA-AFR: PEARL GOLD AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: PEARL GOLD AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

PEARL GOLD AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

Berlin (pta000/27.04.2026/18:42 UTC+2) - PEARL GOLD AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.pearlgoldag.com/finanzinformationen/ Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PEARL GOLD AG 
           c/o Malmendier Legal, Kurfürstendamm 213 
           10719 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Gregor Hubler 
Tel.:         +49 30 59 00 30 436 
E-Mail:        info@pearlgoldag.com 
Website:       www.pearlgoldag.com 
ISIN(s):       DE000A0AFGF3 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1777308120519 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 12:42 ET (16:42 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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