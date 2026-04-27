Am Handelsplatz Xetra konnte die Nordex Aktie (ISIN: DE000A0D6554) zum Wochenauftakt mit einem Tagesgewinn von 5,74 Prozent überzeugen. Damit war Nordex der Top-Performer sowohl im MDAX als auch im TecDAX. Die Aktie schloss den Handelstag mit einem Kurs von 47,52 Euro, wobei das Tageshoch bei 51,70 Euro lag. Das RuMaS-Kursziel für die Nordex-Aktie wurde im Verlauf der vergangenen zwölf Monate mehrfach angehoben. Nach der Veröffentlichung der Zahlen ...

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