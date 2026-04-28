SEAS reicht NOAA-Antrag ein: Das Rennen um den Tiefseebergbau wird Realität

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Deep Sea Minerals Corp. hat im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act einen Antrag bei der NOAA eingereicht und strebt eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone an.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) hat im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) einen Antrag bei der NOAA eingereicht und strebt eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone an.1 Der Antrag umfasst technische, ökologische und operative Informationen und beschreibt gestufte Aktivitäten, beginnend mit Datenerhebung und Umweltbewertung.Für ein Micro-Cap-Unternehmen mit einer Bewertung von etwa 40 Millionen CAD könnte diese Einreichung einen bedeutenden regulatorischen Meilenstein in einem der strategisch wichtigsten Rohstoffsektoren der Welt darstellen.



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Investment-Highlights

Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45 Marktkapitalisierung: ~40 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 27. April 2026)

~40 Millionen CAD (Micro-Cap-Einstiegspunkt, Stand 27. April 2026) Aktive regulatorische und verteidigungsbezogene Pipeline in den USA: Einreichung einer Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien 2 sowie eines Explorationslizenzantrags bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone. 3

Einreichung einer Antwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium (DIBC) zur Lieferung verteidigungsrelevanter Mineralien sowie eines Explorationslizenzantrags bei der NOAA für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone. Zielregion für Mineralrechte: Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden trockene Tonnen polymetallischer Knollen enthält, einschließlich Nickel, Kobalt und Mangan 4

Die Clarion-Clipperton-Zone, die schätzungsweise 21 Milliarden trockene Tonnen polymetallischer Knollen enthält, einschließlich Nickel, Kobalt und Mangan Globaler Tiefseebergbau-Markt: Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (CAGR von über 34%) 5

Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Milliarden USD (2025) auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 (CAGR von über 34%) Zielmineralien: Subsea-polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan 6 , dieselben Metalle, die in Kampfflugzeugen 7 , nuklearen U-Booten 8 , und Hyperschallraketen verwendet werden 9

Subsea-polymetallische Knollen mit Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan , dieselben Metalle, die in Kampfflugzeugen , nuklearen U-Booten , und Hyperschallraketen verwendet werden Überlegene Erzgehalte im Tiefseebereich: Deutlich höhere Kobaltgehalte in subsea-polymetallischen Knollen10

21 Mrd. Trockene Tonnen polymetallischer Knollen11 29 Jahre Durchschnittliche Genehmigungsdauer für traditionelle Minen in den USA von der Entdeckung bis zur Produktion12 4,22 Mio. USD Aufgenommenes Kapital



Die Einreichung

Am 23. März 2026 hat Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) im Rahmen des Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) einen Antrag bei der NOAA eingereicht.13 Das Unternehmen strebt eine Explorationslizenz für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone an. Der Antrag umfasst technische, ökologische und operative Informationen und beschreibt einen gestuften Ansatz, der mit Datenerhebung und Umweltbewertung beginnt.

CEO James Deckelman erklärte: "Diese Einreichung stellt einen ersten Schritt im regulatorischen Prozess unter dem DSHMRA dar. Wir haben den Antrag so strukturiert, dass er den Anforderungen der NOAA entspricht und einen gestuften Ansatz beschreibt, einschließlich der Erhebung von Umweltdaten und einer fortlaufenden Bewertung."

Die NOAA wird den Antrag auf Vollständigkeit und Konformität prüfen, einschließlich öffentlicher Stellungnahmen und behördenübergreifender Abstimmung. Dies ist ein Prozess, keine Garantie, doch für ein Unternehmen in diesem Entwicklungsstadium stellt bereits die Einreichung selbst einen Fortschritt auf dem regulatorischen Weg dar.

Kontext: The Metals Company reichte innerhalb weniger Tage nach der Regeländerung einen konsolidierten Antrag ein, der 65.000 Quadratkilometer der CCZ abdeckt eine Fläche größer als West Virginia.14 SEAS schreitet im Rahmen des etablierten DSHMRA-Regelwerks von 1980 voran, einer rechtlichen Grundlage, die durch die Regierung im Jahr 2026 jüngst wiederbelebt wurde.Mit einer strategischen Neuausrichtung hin zur Sicherung der US-Rohstoffversorgung bearbeitet und genehmigt die NOAA nun aktiv Lizenzen auf Basis dieser langjährigen Rechtsgrundlage.

Warum diese Anwendung relevant ist

Der NOAA-Antrag steht nicht isoliert. Er ist Teil eines sich schnell entwickelnden regulatorischen Umfelds, das die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den Zeitplan für die Entwicklung von Tiefsee-Mineralressourcen in den Vereinigten Staaten grundlegend verändert hat. Drei politische Veränderungen sind zusammengekommen und haben ein Zeitfenster geschaffen, das möglicherweise nicht dauerhaft offen bleibt.

Executive Order 14285

Präsident Trump unterzeichnete die Executive Order 14285, "Unleashing America's Offshore Critical Minerals and Resources", und erklärte Meeresbodenmineralien zu einer Frage der nationalen Sicherheit.15 Dies war kein symbolischer Schritt. Die Anordnung verpflichtete Bundesbehörden, die Genehmigung und Entwicklung von Offshore-Ressourcen kritischer Mineralien zu beschleunigen, und schuf damit einen politischen Rahmen, der ausdrücklich darauf abzielt, die Abhängigkeit Amerikas von ausländischen Lieferketten zu reduzieren.

Die Dringlichkeit ist messbar. China kontrolliert 80% der globalen Kobaltveredelung. China dominiert 90% der Verarbeitung seltener Erden.16 Jeder F-35-Kampfjet benötigt kritische Mineralien, die derzeit durch von China kontrollierte Lieferketten fließen.17 Die Executive Order erkannte, dass diese Abhängigkeit eine Schwachstelle für die nationale Sicherheit darstellt.

Die NOAA-Regeländerung

Im Januar 2026 führte die NOAA eine Regeländerung ein, die den Genehmigungsprozess für den Tiefseebergbau grundlegend neu strukturiert hat. Zum ersten Mal überhaupt können Unternehmen gleichzeitig Anträge für Explorationslizenzen und kommerzielle Fördergenehmigungen stellen.

Um die Tragweite dieses Wandels zu verstehen, ist zu berücksichtigen, dass die durchschnittliche Genehmigungsdauer für eine neue Mine in den Vereinigten Staaten etwa 29 Jahre beträgt.18 Der kombinierte Genehmigungsrahmen könnte diesen Zeitrahmen für qualifizierte Tiefsee-Mineralprojekte potenziell erheblich verkürzen.

Part 960 Reform

Dieser tektonische Wandel wird durch die Part-960-Reform von 2020 vorangetrieben, die dem Pentagon sein "Vetorecht" entzog und ein "Tier-1"-Schnellverfahren etablierte, das eine sofortige Genehmigung für jede kommerzielle Technologie ermöglicht, die bereits auf dem globalen Markt verfügbar ist.19

Zum ersten Mal überhaupt können Unternehmen gleichzeitig Anträge für Explorationslizenzen und kommerzielle Fördergenehmigungen stellen.

Die Clarion-Clipperton-Zone

Die Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) liegt im östlichen Pazifik und ist eine ausgedehnte abyssale Tiefseeebene, etwa so groß wie die kontinentalen Vereinigten Staaten, rund 2.000 Kilometer vor der Westküste Mexikos.20

Allein die CCZ enthält schätzungsweise über 21 Milliarden trockene Tonnen polymetallischer Knollen.21 Diese kartoffelgroßen Formationen liegen in Tiefen von 4.000 bis 6.000 Metern auf dem Meeresboden und enthalten konzentrierte Vorkommen von Nickel, Kobalt, Kupfer und Mangan dieselben Metalle, die in Kampfflugzeugen, nuklearen U-Booten und Hyperschallraketen verwendet werden.

Japan hat bereits mit Tests zur Gewinnung seltener Erden aus Tiefseeschlamm begonnen und signalisiert damit die wachsende internationale Anerkennung dieses Ressourcenpotenzials.22

Der globale Markt für Tiefseebergbau wird voraussichtlich von 4,6 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 65,56 Milliarden USD bis 2034 wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 34% entspricht.23 Die NOAA-Antragstellung von SEAS positioniert das Unternehmen so, dass es potenziell an diesem Markt teilhaben kann, während er sich entwickelt.

Die Dual-Jurisdiktionsstrategie

SEAS (WKN: A420P7) verfolgt keinen Ansatz, der sich auf eine einzelne Region beschränkt. Das Unternehmen strebt an, Explorationsaktivitäten sowohl in der Clarion-Clipperton-Zone über den NOAA-Antrag als auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ) der Cookinseln voranzutreiben.

Die ausschließliche Wirtschaftszone (Exclusive Economic Zone, EEZ) der Cookinseln stellt eine der wenigen Jurisdiktionen mit einem etablierten regulatorischen Rahmen für Meeresbodenmineralien dar, gestützt durch jahrzehntelange wissenschaftliche Untersuchungen. Im Februar 2026 haben die Regierung der Cookinseln und die Vereinigten Staaten einen Rahmen für die Zusammenarbeit in der Forschung zu kritischen Mineralien und zur Sicherung der Lieferketten formalisiert und diese Jurisdiktion damit direkt an die von den USA geführten politischen Ziele im Bereich kritischer Mineralien angebunden.24

Diese Dual-Jurisdiktionsstrategie könnte SEAS strategische Optionalität bieten. Sollte ein regulatorischer Prozess Verzögerungen erfahren, könnte der andere weiter voranschreiten. SEAS hält derzeit keine Subsea-Mineralrechte, doch wenn beide Anträge Fortschritte machen, könnte das Unternehmen potenziell in der Lage sein, Mineralrechte in zwei der vielversprechendsten Meeresbodenregionen im Pazifik zu verfolgen.

Strategische Ausrichtung: Der im Februar 2026 formalisierten Kooperationsrahmen zwischen den Cookinseln und den USA im Bereich kritischer Mineralien verbindet die Cookinseln-Strategie von SEAS direkt mit dem übergeordneten politischen Ziel der USA, sichere Lieferketten für kritische Mineralien mit verbündeten Nationen aufzubauen.

Umweltaspekte

Jede Bewertung des Tiefseebergbaus muss sich direkt mit den ökologischen Realitäten auseinandersetzen. Die Ressourcenchance ist erheblich, doch ebenso die ökologischen Bedenken.

Doch diese Vorteile gehen mit Risiken einher: Die Gewinnung von Tiefsee-Knollen würde einzigartige abyssale Lebensräume dauerhaft entfernen, Sedimentfahnen erzeugen, fragile Tiefseeökosysteme stören und potenziell langfristige Folgen mit sich bringen, die wissenschaftlich bislang weder vollständig quantifiziert noch ausreichend gemindert wurden.25

SEAS (WKN: A420P7) hat seinen NOAA-Antrag so strukturiert, dass er gestufte Aktivitäten beschreibt, beginnend mit Datenerhebung und Umweltbewertung. Dieser phasenweise Ansatz steht im Einklang mit dem DSHMRA-Rahmenwerk, das eine Umweltbewertung als Voraussetzung für den Explorationslizenzprozess verlangt. Die NOAA wird den Antrag auf Vollständigkeit und Konformität prüfen, einschließlich öffentlicher Stellungnahmen und behördenübergreifender Abstimmung.

Die Umweltdebatte rund um den Tiefseebergbau bleibt aktiv und ungelöst. Investoren sollten sowohl das strategische Potenzial kritischer Mineralien als auch die ökologischen Unsicherheiten berücksichtigen, wenn sie Unternehmen in diesem Sektor bewerten.

Integration in die verteidigungsindustrielle Basis

Über den NOAA-Antrag hinaus hat SEAS Schritte unternommen, um sich an den Verteidigungsprioritäten der USA auszurichten. Das Unternehmen ist dem Defense Industrial Base Consortium (DIBC) beigetreten. Die Mitgliedschaft eröffnet Zugang zu sogenannten Other Transaction Agreements (OTAs) nicht verwässernde staatliche Fördermittel, die darauf abzielen, die Entwicklung kritischer Fähigkeiten außerhalb traditioneller Beschaffungsprozesse zu beschleunigen.26

Ein entsprechender Präzedenzfall existiert bereits. Apollo Silver wurde im Februar 2026 in das DIBC aufgenommen und zeigt damit, dass auch Junior-Rohstoffunternehmen Zugang zu diesem Verteidigungsökosystem erhalten können.27

Die DIBC-Mitgliedschaft garantiert keine Finanzierung. Sie positioniert SEAS (WKN: A420P7) jedoch innerhalb des institutionellen Rahmens, über den die US-Regierung Ressourcen an Unternehmen verteilt, die Fähigkeiten entwickeln, die als kritisch für die nationale Sicherheit eingestuft werden. Da Executive Order 14285 Meeresbodenmineralien ausdrücklich als Angelegenheit der nationalen Sicherheit definiert hat, könnte diese Ausrichtung strategisch von erheblicher Bedeutung sein.

"China kontrolliert 80% der globalen Kobaltveredelung. China dominiert 90% der Verarbeitung seltener Erden. Die strategische Argumentation für die heimische Entwicklung von Meeresbodenmineralien ist nicht theoretisch. Sie ist ein quantifizierbares Gebot der nationalen Sicherheit."

Das Team

Die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens in einer frühen Entwicklungsphase im Rohstoffsektor basiert maßgeblich auf den Fähigkeiten seines Managementteams. SEAS (WKN: A420P7) hat ein Führungsteam aufgebaut, das über direkte operative Erfahrung in den Tiefwasserumgebungen verfügt, die für den Tiefseebergbau erforderlich sind.

James Deckelman, CEO

Ein erfahrener Explorationsgeologe und Energie-Executive mit über 25 Jahren internationaler Erfahrung im Bereich extraktiver Ressourcen. Seine Karriere umfasst Stationen bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy Namen, die für Tiefwasseroperationen stehen. Deckelman hat Explorationsportfolios verantwortet, die Milliardenwerte an Net Present Value in Lateinamerika, dem Nahen Osten, Westafrika und darüber hinaus generiert haben. Er hat in Tiefwasserumgebungen in Tiefen von bis zu 3.000 Metern operiert eine Tiefe, die dem technischen Umfeld des Tiefseebergbaus entspricht. Im Jahr 2021 wurde er von der American Association of Petroleum Geologists als einer der "100 Who Made a Difference" ausgezeichnet. Zuvor war er CXO eines an der NYSE gelisteten Unternehmens und hat zuletzt Blue Energies aufgebaut, das laut Unternehmensangaben seit Gründung eine Rendite von über 200% erzielt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Seine Expertise im Offshore-Bereich ist direkt auf die Gewinnung von Tiefsee-Mineralien übertragbar. Er ist ein Offshore-Veteran, der bewährte Expertise auf eine neue Rohstoffkategorie anwendet.

Finanzielle Position

Für ein Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase sind Kapitalstruktur und Liquiditätslage entscheidende Indikatoren für die operative Reichweite und die Ausrichtung an den Interessen der Aktionäre.

Ausstehende Aktien: Etwa 23,9 Millionen (unverwässert, nach Finanzierung 28

Etwa 23,9 Millionen (unverwässert, nach Finanzierung Vollständig verwässert: 24,9 Millionen Aktien

24,9 Millionen Aktien Kapitalaufnahme: 4,22 Millionen USD

4,22 Millionen USD Operative Reichweite: 12 Monate

Die schlanke Aktienstruktur bietet einen erheblichen Hebel auf wertschaffende Ereignisse. Mit weniger als 30 Millionen vollständig verwässerten Aktien kommen wesentliche Entwicklungen sei es regulatorischer Fortschritt, strategische Partnerschaften oder Vermögensakquisitionen einer konzentrierten Eigenkapitalbasis zugute. Die Kapitalaufnahme in Höhe von 4,22 Millionen USD schafft die operative Grundlage, um den NOAA-Antragsprozess voranzutreiben und gleichzeitig die Strategie in den Cookinseln weiterzuverfolgen.

Das sich schließende Zeitfenster

Drei Faktoren kommen zusammen, die die Investmentchance im Tiefseebergbau in den kommenden Monaten maßgeblich bestimmen könnten:

1. Regulatorische Geschwindigkeit

Die kombinierte Genehmigungsregel, Executive Order 14285 und die Part-960-Reform haben den bislang schnellsten regulatorischen Weg für die Entwicklung von Meeresbodenmineralien in der Geschichte der USA geschaffen. Unternehmen, die jetzt Anträge einreichen, könnten von diesem verkürzten Zeitrahmen profitieren. Unternehmen, die abwarten, könnten sich hingegen hinter einer wachsenden Anzahl von Antragstellern wiederfinden.

2. Knappheit von Vermögenswerten

Die Anzahl glaubwürdiger börsennotierter Unternehmen mit aktiven regulatorischen Anträgen für die Exploration von Meeresbodenmineralien in der CCZ ist äußerst begrenzt. Im Rohstoffsektor hat die Knappheit überzeugender Entwicklungsstories historisch häufig zu überproportionalen Kapitalzuflüssen in die wenigen verfügbaren Unternehmen geführt.

3. Bewertungsineffizienz

Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) wird mit etwa 40 Millionen CAD bewertet.29 Der Sektorführer The Metals Company (TMC) hat den Weg für Tiefseebergbauunternehmen aufgezeigt, befindet sich jedoch in einem weiter fortgeschrittenen Entwicklungsstadium, verfügt über proprietäre Fördertechnologie, hält von der ISA unterstützte Explorationsverträge und hat Pilotprojekte abgeschlossen. SEAS befindet sich in einer früheren Entwicklungsphase, hat sich jedoch schnell in einem regulatorischen Umfeld positioniert, das sich schneller verändert hat, als viele erwartet hatten.

Die Investment-These

Der NOAA-Antrag ist ein konkreter, überprüfbarer regulatorischer Meilenstein. Er positioniert SEAS innerhalb einer sehr kleinen Gruppe von Unternehmen, die aktiv Explorationslizenzen für polymetallische Knollen in der Clarion-Clipperton-Zone im aktuellen US-regulatorischen Rahmen verfolgen.

Das Unternehmen ist so positioniert, dass es von Executive Order 14285 profitieren kann, die die Entwicklung kritischer Mineralien in den USA beschleunigt. Es ist dem Defense Industrial Base Consortium beigetreten. Es verfolgt eine Dual-Jurisdiktionsstrategie über die CCZ und die Cookinseln. Und es wird von einem Managementteam geführt, das über mehr als 25 Jahre direkte operative Erfahrung im Tiefwasserbereich verfügt.

Die Risiken sind real. SEAS (WKN: A420P7) befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Der NOAA-Antrag wird geprüft, und eine Genehmigung ist nicht garantiert. Umweltbedenken im Zusammenhang mit dem Tiefseebergbau sind weiterhin erheblich und ungelöst. Das Unternehmen erzielt derzeit keine Umsätze und wird im Zeitverlauf zusätzliches Kapital benötigen.

Für Investoren jedoch, die erkennen, dass sich das regulatorische Zeitfenster für den Tiefseebergbau schneller und weiter geöffnet hat, als viele erwartet hatten, und die verstehen, dass Unternehmen, die jetzt Anträge einreichen, Positionen aufbauen könnten, die später nur schwer zu replizieren sind, stellt die NOAA-Einreichung von SEAS eine Entwicklung dar, die es wert ist, genau beobachtet zu werden.

Für Investoren, die sich am potenziellen Superzyklus kritischer Mineralien beteiligen möchten und die glauben, dass die Verwundbarkeit der amerikanischen Lieferketten eine entscheidende Investmentchance darstellt, ist Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) ein Unternehmen, das man im Blick behalten sollte.

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Quellen

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3. https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

4. https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

5. https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/marine-mining-market-101570

6. https://isa.org.jm/exploration-contracts/polymetallic-nodules/

7. https://defence24.com/defence-policy/no-cobalt-no-jets-the-strategic-reality-behind-natos-materials-list

8. https://www.stainlessfoundry.com/news/copper-nickel-alloys-for-military-and-defense/

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10. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12637279/

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12. https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0724/SPGlobal_NMA_DevelopmentTimesUSinPerspective_June_2024.pdf

13. https://www.arthurdlittle.com/publications/seabed-mining-opportunity

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18. https://cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0724/SPGlobal_NMA_DevelopmentTimesUSinPerspective_June_2024.pdf

19. https://space.commerce.gov/noaa-eliminates-restrictive-operating-conditions-from-commercial-remote-sensing-satellite-licenses/

20. https://www.arthurdlittle.com/publications/seabed-mining-opportunity

21. https://www.mining.com/japan-to-test-rare-earth-mining-from-deep-seabed-mud/

22. https://www.mining.com/japan-to-test-rare-earth-mining-from-deep-seabed-mud/

23. https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/marine-mining-market-101570

24. https://mfai.gov.ck/news-updates/cook-islands-and-united-states-establish-strategic-framework-critical-minerals

25. https://www.un.org/scientific-advisory-board/en/deep-sea-mining

26. https://investornews.com/member_news/deep-sea-minerals-corp-joins-u-s-defense-industrial-base-consortium/

27. https://www.globenewswire.com/news-release/2026/02/02/3229939/0/en/Apollo-Silver-Accepted-into-U-S-Defense-Industrial-Base-Consortium.html

28. https://sedar-filings-primary.thecse.com/000056618/06407944-00000001-000056618-Deep_Sea_-_news_release_dated_March_10__2026_-_Corporate_Update-PDF.pdf

29. http://thecse.com/listings/deep-sea-minerals-corp/



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Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

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Wir empfehlen den Lesern, umsichtig zu investieren und die Anleger- und Emittenteninformationen auf den Websites der United States Securities and Exchange Commission (SEC) zu prüfen. Die SEC hat eine investorenorientierte Website eingerichtet, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Betrug zu vermeiden: www.investor.gov. Einreichungen börsennotierter Unternehmen können unter www.sec.gov und/oder bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) unter www.finra.org. eingesehen werden. FINRA veröffentlicht außerdem Informationen zum verantwortungsvollen Investieren auf ihrer Website: www.finra.org/Investors/index.htmI.

Einkommens-Haftungsausschluss: Die hier verwendeten Erfahrungsberichte und Beispiele stellen außergewöhnliche Ergebnisse dar und sind möglicherweise nicht auf den durchschnittlichen Käufer übertragbar. Sie sollen weder darstellen noch garantieren, dass jemand durch die Nutzung unserer Dienstleistungen gleiche oder ähnliche Ergebnisse erzielt. Die Nutzung unserer Informationen sollte auf Ihrer eigenen sorgfältigen Prüfung beruhen, und Sie stimmen zu, dass unser Unternehmen nicht für den Erfolg oder Misserfolg Ihres Geschäfts haftet, der direkt oder indirekt mit der Nutzung unserer Informationen zusammenhängt.

Wie bei jedem Geschäft können Ihre Ergebnisse variieren und hängen von Ihren individuellen Fähigkeiten, Ihrer Geschäftserfahrung und Ihrem Fachwissen ab. Es gibt keine Garantien hinsichtlich des Erfolgs, den Sie erzielen können. Einkommensangaben unserer Kunden sind lediglich Schätzungen ihrer Einnahmen; es gibt keine Garantie, dass Sie diese Einkommensniveaus erreichen. Durch die Nutzung unserer Informationen akzeptieren Sie das Risiko, dass diese Gewinn- und Verlustangaben von Person zu Person unterschiedlich ausfallen. Es gibt keine Garantie, dass Beispiele früherer Gewinne in der Zukunft wiederholt werden können. Im Geschäftsleben und im Internet bestehen unbekannte Risiken, die wir nicht vorhersehen können und die die Ergebnisse beeinflussen können. Daher können wir weder Ihre zukünftigen Ergebnisse noch Ihren Erfolg garantieren und übernehmen keine Verantwortung für Ihr Handeln.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

Der Distributor erhält vom Emittenten eine feste Vergütung für die Verbreitung dieser Marketingkommunikation. Der Distributor und/oder mit ihm verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten oder dessen Aktionären beauftragt, diese Marketingkommunikation zu erstellen. Aufgrund dieser Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Kommunikation nicht gewährleistet. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt seitens des Distributors und des verantwortlichen Redakteurs dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kunden (Dritte) der Veröffentlichung durch den Distributor, deren Organe, bedeutende Aktionäre sowie verbundene Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an dem in dieser Mitteilung besprochenen Emittenten halten können. Diese Kunden und Dritten könnten beabsichtigen, diese Wertpapiere im direkten Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu veräußern und von steigenden Kursen und Handelsvolumina zu profitieren oder jederzeit zusätzliche Wertpapiere zu erwerben.

Der Distributor handelt daher in Zusammenarbeit mit und im Auftrag von vergüteten Dritten, die möglicherweise bedeutende Beteiligungen an dem besprochenen Emittenten halten. Dies stellt nach geltendem Recht einen Interessenkonflikt dar, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird. Weder der Distributor noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Kauf- oder Verkaufsaktivitäten beteiligt. Der Emittent hat ebenfalls keinen Einfluss auf solche potenziellen Transaktionen durch Kunden und Dritte.

Dem Distributor ist es untersagt, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit diesen zu handeln. Der Distributor der Kommunikation hält weder direkt noch indirekt (zum Beispiel über verbundene Unternehmen oder in abgestimmter Weise) Anteile an dem besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Distributors für diese Kommunikation weder direkt mit Finanztransaktionen noch mit Börsenumsätzen oder Vermögensverwaltungsgebühren verknüpft.

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 04.28.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 10:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass Investitionen in Aktien stets mit Risiken verbunden sind. Jede Transaktion mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder anderen Finanzprodukten ist mit äußerst hohen Risiken verbunden. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen können erhebliche Kursverluste eintreten, im schlimmsten Fall bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals. Bei derivativen Finanzprodukten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens ebenso hoch wie bei Small-Cap-Aktien, und selbst große in- und ausländische Aktien können erhebliche Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden. Vor jeder Anlageentscheidung sollten Sie zusätzlichen Rat einholen, beispielsweise bei Ihrer Bank oder einem vertrauenswürdigen Berater.

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Alle Aussagen in diesem Bericht zum Emittenten, mit Ausnahme historischer Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen, die aufgrund erheblicher Unsicherheiten möglicherweise nicht eintreten. Die Aussagen des Verfassers unterliegen Unsicherheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es besteht keine Sicherheit oder Garantie dafür, dass die getroffenen Prognosen tatsächlich eintreten. Daher sollten Leser sich nicht auf die Aussagen des Verfassers verlassen und keine Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage dieser Mitteilung kaufen oder verkaufen.

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Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012