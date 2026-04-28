© Foto: CFOTO - CFOTOCATL plant eine Kapitalerhöhung in Milliardenhöhe. Altanleger befürchten eine Verwässerung ihrer bestehenden Anteile. Infolgedessen verkaufen viele Anleger ihre Aktien, wodurch der Kurs einbricht. Die Details. Die CATL-Aktie ist am Dienstag stark unter Druck geraten. Der chinesische Batterie-Gigant verlor zeitweise 8,5 Prozent an der Börse Hongkong, nachdem das Unternehmen eine milliardenschwere Kapitalmaßnahme in angekündigt hatte. Der Plan hat es in sich: Contemporary Amperex Technology will über eine Privatplatzierung rund 39,2 Milliarden Hongkong-Dollar einnehmen. Das entspricht etwa 5 Milliarden US-Dollar. Nach Abzug der Gebühren sollen CATL rund 39,1 Milliarden Hongkong-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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