Die Einbindung von Bürger:innen, Kund:innen und Mitarbeitenden kann Stadtwerken eine breite Kapitalbasis beschaffen und gleichzeitig die Identifikation mit lokalen Energieprojekten stärken. Ein neuer Stadtwerke-Leitfaden zeigt unterschiedliche Modelle zur Finanzierung der Energiewende durch Bürgerbeteiligung auf. Die Eueco GmbH, ein Anbieter von digitalen Lösungen zur Bürgerbeteiligung an Energie' und Infrastrukturprojekten, hat einen Stadtwerke-Leitfaden herausgebracht. Der steigende Investitionsbedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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