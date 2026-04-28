© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaGoogle schließt sich dem Pentagon an und liefert KI für geheime Einsätze. Der Deal wirft Fragen zu Kontrolle, Sicherheit und Militärstrategien auf.Der US-Technologiekonzern Alphabet treibt sein Geschäft mit künstlicher Intelligenz weiter in den sensiblen Bereich der Verteidigung. Laut einem Bericht von The Information hat die Tochter Google eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium geschlossen. Diese erlaubt es dem Pentagon, Googles KI-Modelle für "jeden rechtmäßigen Regierungszweck" einzusetzen. Damit reiht sich Google in eine Gruppe von Unternehmen ein, die bereits ähnliche Verträge abgeschlossen haben. Dazu zählen unter anderem OpenAI und das von Elon Musk gegründete xAI. …Den vollständigen Artikel lesen
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