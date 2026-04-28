Mitteilung der MS Industrie AG:
MS Industrie AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2025- Fortgeführtes Geschäft operativ verbessert - Serienproduktion in Charlotte/USA angelaufen - Wachstum und Ergebnisanstieg für 2026 erwartet
Die MS Industrie AG (WKN 585518; ISIN DE0005855183) blickt auf ein anspruchsvolles Geschäftsjahr 2025 zurück. Nach der zur Jahresmitte 2024 vollzogenen Veräußerung und Entkonsolidierung des Geschäftsbereichs Ultraschalltechnik konzentriert sich die Gruppe im fortgeführten Geschäft auf MS XTEC's hochautomatisierte Metallbearbeitungs- und Montageleistungen....Den vollständigen Artikel lesen ...
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