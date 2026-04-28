Der Entwurf vom Strom'Versorgungssicherheits' und Kapazitätsgesetz (StromVKG) soll die Ausschreibung von neuen Gaskraftwerken regeln und für Langzeitkapazitäten und einen Kapazitätsmarkt im Strommarkt sorgen. Wirtschaftsministerin Reiche hat ihn nun in die Verbändeanhörung gegeben. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die formale Verbändeanhörung zum Gesetzentwurf zur Sicherung der Versorgungssicherheit Strom und zur Bereitstellung neuer Kapazitäten (StromVKG) eingeleitet. Die Deutsche Umwelthilfe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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