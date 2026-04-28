Im Express-Service wurde mehrfach auf den Trading-Tipp vom 31. März hingewiesen. Die zuletzt veröffentlichte Einschätzung lautete: Das bisherige Kursziel wurde überschritten, wodurch sich neuer Spielraum für weitere Kursgewinne eröffnet. Der nächste bedeutende technische Widerstand befindet sich an der fallenden 200-Tage-Linie, die derzeit bei 682,00 USD liegt. Sollte diese Marke überwunden werden, wäre ein Anstieg bis zum Jahreshoch von etwa 740,00 ...

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