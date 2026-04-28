Die SAP-Aktie zeigt sich stabil, während der Gesamtmarkt schwächelt. Gleichzeitig rückt der Softwarekonzern wieder stärker in den Fokus der Tech-Debatte rund um Künstliche Intelligenz. Neue Geschäftszahlen liefern frische Impulse für die Bewertung.Stabile Aktie trotzt schwachem MarktDie SAP-Aktie eröffnete heute bei 149,06 Euro, nach 147,72 Euro am Vortag. Das entspricht einem Plus von 0,66 Prozent und reicht für einen Platz im oberen Drittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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