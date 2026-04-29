DAX Prognose für Mittwoch, 29.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.078 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Vorbörslich gaben die Notierungen nach. Mit Aufnahme des Xetra Handels konnte sich der Index wieder erholen und über die 24.140 Punkte laufen. Es stellte sich hier eine längere Konsolidierung ein, gegen Mittag gab der DAX dynamisch und mit Momentum nach. Das Tagestief wurde knapp über der 23.900 Punkte-Marke markiert. Den Bullen gelang es nachfolgend zwar den Index wieder über die 24.000 Punkte-Marke zu schieben und auch einen Xetra Schluss über dieser Marke zu formatieren, nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.983 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

Schlüsselzone um 24.000 Punkte entscheidend Der DAX stabilisiert sich aktuell knapp über 24.000 Punkten. Ein nachhaltiger Halt darüber spricht für eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung, während ein Bruch neue Abwärtsdynamik auslösen kann.

Der DAX stabilisiert sich aktuell knapp über 24.000 Punkten. Ein nachhaltiger Halt darüber spricht für eine Seitwärts- bis Aufwärtsbewegung, während ein Bruch neue Abwärtsdynamik auslösen kann. Technische Lage bleibt angespannt Wichtige Widerstände wie die SMA50 wurden mehrfach nicht überwunden. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern.

Wichtige Widerstände wie die SMA50 wurden mehrfach nicht überwunden. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde das kurzfristige Chartbild deutlich verbessern. Leicht bullische DAX Prognose mit Risiko Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 60 - für ein bullisches Szenario, jedoch bleibt das Rückschlagpotenzial erhöht - insbesondere bei einem Rückfall unter zentrale Unterstützungen.

DAX aktuell: Rücksetzer nach schwachem Handelsverlauf

Der DAX startete gestern bei 24.078 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst Schwäche. Nach einer kurzfristigen Stabilisierung über 24.140 Punkte folgte im Tagesverlauf deutlicher Verkaufsdruck. Das Tagestief wurde knapp oberhalb der Marke von 23.900 Punkten erreicht.

Zum Xetra-Schluss konnte sich der DAX zwar wieder über 24.000 Punkte stabilisieren, beendete den Handel jedoch schwächer bei 23.983 Punkten. Nachbörslich setzte sich eine Seitwärtsbewegung fort.

Die Marktbreite war negativ: 16 Gewinner standen 24 Verlierern gegenüber. Während Merck, Commerzbank und E.ON zulegen konnten, standen Qiagen, Bayer und Zalando unter deutlichem Abgabedruck.

DAX Prognose: Chartanalyse im kurzfristigen Zeitfenster

1h-Chart - kurzfristige DAX Prognose: bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX bewegt sich weiterhin unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Besonders die SMA50 fungiert aktuell als zentrale Widerstandszone....

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