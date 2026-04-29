"Ich will ja kein Spaßverderber sein", meinte heute CEO Ricardo-Jose Vybiral bei der Pressekonferenz des Kreditschutzverbands KSV 1870, "aber 85 Prozent der Unternehmen in Österreich sind nach der aktuellen Austrian-Business-Check-Umfrage im Sparmodus. Das heißt, es wird kaum investiert. Und jedes sechste Unternehmen denkt über eine Auslagerung des Geschäfts und einen Standortwechsel ins Ausland nach. Das ist schon alarmierend." So ganz gelingt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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