Der europäische Mittelstand, insbesondere in Deutschland, steht vor wachsenden Finanzierungsproblemen. Das zeigt ein am 28. April 2026 veröffentlichter Zukunftsreport der CONDA Capital Group, der auf Daten aus den Jahren 2023 und 2024 basiert.
Demnach reichen klassische Finanzierungsformen wie Bankkredite zunehmend nicht mehr aus, um den Kapitalbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu decken. Zwar halten rund 50 Prozent der Unternehmen Kredite weiterhin für relevant, tatsächlich nutzen sie jedoch nur etwa 14 Prozent - ein deutliches Zeichen für bestehende Zugangshürden. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Demnach reichen klassische Finanzierungsformen wie Bankkredite zunehmend nicht mehr aus, um den Kapitalbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) zu decken. Zwar halten rund 50 Prozent der Unternehmen Kredite weiterhin für relevant, tatsächlich nutzen sie jedoch nur etwa 14 Prozent - ein deutliches Zeichen für bestehende Zugangshürden. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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