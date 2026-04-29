Das überrascht: Die Wacker Chemie-Aktie legte in den vergangenen drei Monaten rund ein Viertel an Wert zu. Auf Jahressicht steht gar ein Plus von mehr als 80 Prozent. Vor dem Hintergrund der schwächelnden Chemieindustrie ist dies tatsächlich verwunderlich. Und auch die frisch vorgelegten Zahlen für das erste Quartal sowie der Ausblick auf das Gesamtjahr sorgen eigentlich nicht für Optimismus. Zunächst zu den nackten Fakten: Im ersten Quartal erzielte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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