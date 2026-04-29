In einer Zeit, in der Tech-Aktien entweder überteuert oder zyklisch schwanken, fällt eine relativ unbekannte US-Firma auf: MNTN (Ticker: MNTN). Das Unternehmen positioniert sich als modernes Werbenetzwerk für Smart TVs und Streaming-Plattformen (Connected TV). Gründer und CEO Douglas hat mit MNTN ein Modell geschaffen, das traditionelle TV-Werbung mit der Präzision digitaler Plattformen wie Google Ads verbindet - und das zu einem sehr attraktiven Preis. Was macht MNTN genau? MNTN ermöglicht Unternehmen aller Größen, professionelle Werbespots auf Smart TVs und Streaming-Diensten zu schalten. Früher war TV-Werbung fast ausschließlich großen Konzernen vorbehalten: Hohe Produktionskosten und teure Sendeplätze bei Sendern wie Pro7 machten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 investresearch.net