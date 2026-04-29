Nach Monaten intensiver Konzeption, inspirierender Gespräche und sorgfältiger Ausarbeitung ist es nun so weit: Quirin Privatbank und Rödl feiern gemeinsam den Start des neuen Podcasts "Kapitalmarkt Logbuch".
In dem neuen Podcast wird der Kapitalmarkt nicht nur von außen betrachtet und begleitet, sondern er wird aus erster Hand erlebbar macht. Initiiert von Rödl und der Quirin Privatbank vereint dieses Format die Perspektiven von Menschen, die den Kapitalmarkt aktiv gestalten und direkt in Kapitalmarkttransaktionen involviert sind. Dabei sprechen die Hosts mit ihren Gästen nicht über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
In dem neuen Podcast wird der Kapitalmarkt nicht nur von außen betrachtet und begleitet, sondern er wird aus erster Hand erlebbar macht. Initiiert von Rödl und der Quirin Privatbank vereint dieses Format die Perspektiven von Menschen, die den Kapitalmarkt aktiv gestalten und direkt in Kapitalmarkttransaktionen involviert sind. Dabei sprechen die Hosts mit ihren Gästen nicht über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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