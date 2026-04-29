Das neue Altersvorsorgedepot soll staatlich gefördert werden, aber die Förderung hängt nicht an der Zahl der Depots. Nach Angaben von SMARTBROKER+ gilt der Anspruch pro Person. Wer förderberechtigt ist, kann die volle Grundzulage für das eigene Altersvorsorgedepot erhalten. Zwar sollen bis zu zwei Altersvorsorgedepots möglich sein, an der Höhe der Förderung ändert das aber nichts. Für Sparer ist das ein wichtiger Punkt, weil die Depotstruktur sonst schnell falsch verstanden wird. Zwei Depots bedeuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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