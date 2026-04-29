Ab 2027 soll das neue Altersvorsorgedepot starten. Für viele Riester-Sparer ist das die wichtigste Nachricht: Bestehende Riester-Verträge werden nicht abgeschafft. Sie genießen Bestandsschutz und können weitergeführt werden. Neue Riester-Verträge sollen ab dem 1. Januar 2027 allerdings nicht mehr abgeschlossen werden. Wer bereits einen Vertrag hat, steht damit vor einer echten Weichenstellung: weiterlaufen lassen, übertragen oder in ein neues gefördertes Depotmodell wechseln. Besonders wichtig ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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