Ich liebe Krisen. Ich habe Intel, Carnival, United Airlines, Netflix und andere Aktien nach einem massiven Kursrutsch eingesammelt. Und heute stehe ich massiv im Plus. Und jetzt passiert eine neue Krise. Die geopolitischen Spannungen eskalieren, der Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe, und die Iran-Krise treibt den Ölpreis unerbittlich in die Höhe. An der Wall Street und den europäischen Börsen geht die Angst um, und eine Branche steht wie so oft im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer