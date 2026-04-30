Die Rüstungsausgaben in den westlichen Staaten steigen seit Jahren kontinuierlich an. Damit wächst auch das Interesse an unbemannten Systemen wie Drohnen. Während klassische Rüstungskonzerne durch die starken Anstiege der letzten Jahre bereits an Bewertungsgrenzen stoßen, rücken nun spezialisierte Drohnenanbieter immer stärker in den Fokus institutioneller wie auch privater Investoren. Einer davon verdient derzeit besondere Aufmerksamkeit und es handelt sich dabei um ein kanadisches Unternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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