Eine Fusion im Wert von 1 Milliarde US-Dollar! Eine Royalty-Ausgliederung! Der Meeresboden wird neu bewertet

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Am 8. April 2026 ereigneten sich im Bereich des Tiefseebergbaus zwei Entwicklungen, die es zuvor in dieser Form noch nie gegeben hatte.

Verbreitet im Auftrag von: Deep Sea Minerals Corp.



Erstens gab die American Ocean Minerals Corporation bekannt, dass sie mit der an der Nasdaq gelisteten Odyssey Marine Exploration (NASDAQ: OMEX) im Rahmen einer reinen Aktientransaktion in Form einer Reverse-Merger fusionieren wird. Dabei wird das kombinierte Unternehmen auf Pro-forma-Eigenkapitalbasis mit rund 1 Milliarde US-Dollar bewertet.¹ Die Transaktion umfasst eine Eigenkapitalaufnahme von über 230 Millionen US-Dollar, darunter mehr als 150 Millionen US-Dollar aus einer Privatplatzierung durch institutionelle und strategische Investoren sowie zusätzliche 75 Millionen US-Dollar aus einer Pre-Public-Finanzierung. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird voraussichtlich mit über 175 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln ausgestattet sein, um seine Explorationsprogramme voranzutreiben.² Nach einem Aktiensplit im Verhältnis 25:1 der Stammaktien von Odyssey wird die fusionierte Gesellschaft unter dem Kürzel "AOMC" an der Nasdaq gehandelt. Die Führung von AOMC übernimmt der ehemalige CEO von Rio Tinto, Tom Albanese.³

Zweitens kündigte The Metals Company (NASDAQ: TMC) die Direktnotierung von The Metals Royalty Company (TMCR) an, einem neu börsennotierten Vehikel, das eine 2% Brutto-Override-Royalty auf das NORI-D-Polymetallknollenprojekt von TMC in der Clarion-Clipperton-Zone hält. 4

Zwei voneinander unabhängige Ereignisse auf institutionellem Niveau. Am selben Tag. Im selben Sektor. Eine Kapitalmarktprägende Finanzierung. Eine strukturprägende Royalty-Architektur.

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Kapitalmärkte erzeugen keine milliardenschweren Fusionsankündigungen und Royalty-Ausgliederungen in Nischensektoren aus Zufall. Sie tun dies, wenn strategische Investoren zu dem Schluss gekommen sind, dass sich ein Sektor von der Spekulation hin zur Infrastruktur entwickelt. Deep Sea Minerals Corp. (WKN: A420P7) , ein an der CSE gelistetes Micro-Cap-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 40 Millionen CAD (≈ 29 Millionen US-Dollar), befindet sich bereits in derselben US-amerikanischen regulatorischen Pipeline, die durch die Transaktionen vom 8. April validiert wurde.

Investment Highlights

? Ticker-Symbole: WKN: A420P7 | ISIN: CA24378A1012 | FRA: X45

? Marktkapitalisierung: ~~46 Mio. CAD (≈ 33 Mio. US-Dollar), Stand 28. April 2026

? Sektorkontext (8. April 2026): AOMC-Odyssey Marine Reverse Merger (reine Aktientransaktion) mit ~1 Mrd. US-Dollar Pro-forma-Eigenkapitalbewertung, über 230 Mio. US-Dollar eingeworbenem Kapital und über 175 Mio. US-Dollar Liquidität nach Abschluss; TMC hat am selben Tag seine Royalty-Tochter TMCR direkt börsennotiert 5

? Aktive US-Regulierungs- und Verteidigungspipeline: Einreichung einer Antwort auf eine RPP beim U.S. Defense Industrial Base Consortium zur Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel6; Antrag auf NOAA-Explorationslizenz am 23. März 2026 für ein definiertes Gebiet in der Clarion-Clipperton-Zone eingereicht7

? Dual-Jurisdiktionsstrategie: Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cookinseln am 8. April 2026 zur Unterstützung des Konzessionsantragsverfahrens in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Cookinseln8

? Saubere Kapitalstruktur: ~23,9 Mio. ausstehende Aktien (unverwässert), ~24,9 Mio. vollständig verwässert, kürzlich abgeschlossene Kapitalaufnahme von 4,22 Mio. CAD, keine Verschuldung, kein historischer Warrant-Überhang

? Globaler Tiefseebergbau-Markt: Prognostiziertes Wachstum von 4,6 Mrd. US-Dollar (2025) auf 65,56 Mrd. US-Dollar bis 2034 (CAGR von über 34%)?

? Operative Führung: CEO James Deckelman (über 25 Jahre Erfahrung im Tiefwasser-Öl- und Gassektor); Strategischer Berater John G. Vonglis (ehemaliger CFO des US-Energieministeriums); VP Exploration Dan McConnell (über 25 Jahre Erfahrung in mariner Tiefsee-Geowissenschaft, ehemaliger DOE-F&E-Berater)

Ein Apriltag

Die AOMC-Odyssey-Fusion zeigt, wie institutionelles Kapital aussieht, wenn es sich klar zu einem Sektor bekennt. Tom Albanese, ehemaliger CEO von Rio Tinto (einem der drei größten Bergbauunternehmen der Welt), steht an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens mit Fokus auf polymetallische Knollen. Im Rahmen der Transaktion wurden über 150 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung von institutionellen und strategischen Investoren eingeworben, ergänzt durch 75 Millionen US-Dollar aus einer Pre-Public-Finanzierung, sodass sich das gesamte aufgenommene Eigenkapital auf über 230 Millionen US-Dollar beläuft.¹° Vor dem Zusammenschluss wird Odyssey sein Phosphatgeschäft in Mexiko veräußern, um damit verbundene Verbindlichkeiten in Höhe von rund 60 Millionen US-Dollar aus der Bilanz zu entfernen.¹¹ Bedeutende Aktionäre von Odyssey (rund 30% der ausstehenden Aktien) haben Stimmrechtsvereinbarungen zugunsten der Transaktion abgeschlossen.¹² Der Abschluss wird für Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals 2026 erwartet, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre.¹³

Der Schritt von TMC am selben Tag war weniger laut, aber strukturell von großer Bedeutung. Die Direktnotierung einer Royalty-Tochter ist ein typischer Mechanismus reifer Bergbausektoren (Gold, Silber, Kupfer), um Zugang zu günstigerem Kapital zu erhalten und gleichzeitig die Optionalität auf die zugrunde liegende Produktion zu bewahren. Die Royalty von TMC bezieht sich auf das NORI-D-Polymetallknollenprojekt in der Clarion-Clipperton-Zone, also auf dasselbe geographische Gebiet, auf das auch der NOAA-Antrag von SEAS (WKN: A420P7) abzielt.¹4 Ein Royalty-Vehikel wird gegenüber dem operativen Unternehmen mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt, da es keine operativen Kosten, kein Capex-Risiko und einen direkten Hebel auf die Produktionssteigerung aufweist. Durch die Ausgliederung hat TMC signalisiert, dass die zugrunde liegende Produktion ausreichend fortgeschritten ist, um eine Finanzierungsstruktur zu rechtfertigen, die diese bereits antizipiert.

Zwei Transaktionen. Derselbe Sektor. Derselbe Tag. Beide erreichten Bewertungsniveaus, die ein spekulativer Sektor normalerweise nicht erreicht. Die Kapitalmärkte bewerten den Tiefseebergbau nicht mehr als Experiment, sondern als Infrastruktur.

Was bewertet wird, wenn ein Sektor reift

In Rohstoffsektoren lässt sich ein wiederkehrendes Muster beobachten. In der Anfangsphase eines Sektors sind die Bewertungen niedrig, und das Entdeckungsrisiko ist die dominierende Variable. Kapital ist spekulativ. Mit der zunehmenden Etablierung regulatorischer Rahmenbedingungen und wachsender Glaubwürdigkeit führender Akteure treten häufig strategische Käufer auf den Plan, was die Bewertungen nach oben treiben kann. In der Folge wird sekundäres Kapital oft zu höheren Multiplikatoren aufgenommen, während Royalty-Vehikel als derivative Strukturen entstehen. Diese Entwicklung mündet nicht selten in strategische Fusionen, die die Wertschöpfungskette innerhalb des Sektors konsolidieren.

Die Transaktionen vom 8. April befinden sich klar in der zweiten Phase dieses Zyklus. Betrachtet man die Abfolge der vorangegangenen Ereignisse, ergibt sich folgendes Bild:

April 2025: Executive Order 14285 erklärt Meeresbodenmineralien zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit und weist die NOAA an, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.¹5

Executive Order 14285 erklärt Meeresbodenmineralien zu einer Angelegenheit der nationalen Sicherheit und weist die NOAA an, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.¹5 21. Januar 2026: Die NOAA finalisiert eine Regelung, die es Unternehmen erstmals erlaubt, gleichzeitig Explorationslizenzen und kommerzielle Abbaulizenzen zu beantragen, wodurch sich der Genehmigungszeitraum erheblich verkürzt.¹6

Die NOAA finalisiert eine Regelung, die es Unternehmen erstmals erlaubt, gleichzeitig Explorationslizenzen und kommerzielle Abbaulizenzen zu beantragen, wodurch sich der Genehmigungszeitraum erheblich verkürzt.¹6 2. Februar 2026: EXIM und das Weiße Haus starten "Project Vault", eine öffentlich-private Reserve für kritische Mineralien im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar, die Nickel, Kobalt und Seltene Erden umfasst.¹7

EXIM und das Weiße Haus starten "Project Vault", eine öffentlich-private Reserve für kritische Mineralien im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar, die Nickel, Kobalt und Seltene Erden umfasst.¹7 9. März 2026: Die NOAA stellt fest, dass der kombinierte Antrag von TMC USA auf Explorationslizenz und kommerzielle Abbaulizenz die gesetzlichen Anforderungen "im Wesentlichen erfüllt". Der Antrag deckt etwa 65.000 km² der Clarion-Clipperton-Zone ab, mit geschätzten 619 Millionen Tonnen nasser polymetallischer Knollen.¹8

Die NOAA stellt fest, dass der kombinierte Antrag von TMC USA auf Explorationslizenz und kommerzielle Abbaulizenz die gesetzlichen Anforderungen "im Wesentlichen erfüllt". Der Antrag deckt etwa 65.000 km² der Clarion-Clipperton-Zone ab, mit geschätzten nasser polymetallischer Knollen.¹8 8. April 2026: Ankündigung der AOMC-Odyssey-Fusion (~1 Mrd. US-Dollar) sowie der Direktnotierung von TMCR.

Ankündigung der AOMC-Odyssey-Fusion (~1 Mrd. US-Dollar) sowie der Direktnotierung von TMCR. April 2026: Die USA unterzeichnen ein bilaterales Abkommen mit Japan zur Unterstützung der Zusammenarbeit im Tiefseebergbau.¹?

Die regulatorischen und kapitalmarktseitigen Leitplanken werden schrittweise aufgebaut. Eine Executive Order im April 2025, eine Regeländerung im Januar 2026, ein erstes verfahrenstechnisches "grünes Licht" im März 2026 sowie eine milliardenschwere All-Stock-Fusion und eine Royalty-Börsennotierung im April 2026. Jeder dieser Schritte ist für sich genommen unabhängig. Und jeder einzelne reduziert den Bewertungsabschlag, der auf den nächsten Akteur innerhalb derselben Pipeline angewendet wird.

SEAS' Reaktion: Dem Markt einen Schritt voraus

Während die AOMC-Odyssey-Fusion und die TMCR-Ausgliederung verhandelt und angekündigt wurden, blieb SEAS (WKN: A420P7) nicht untätig. Das Unternehmen startete seine Tiefsee-Strategie am 26. Januar 2026, nur fünf Tage nach der Regeländerung der NOAA. Die darauffolgenden 60 Tage waren dieselben 60 Tage, in denen die Wall Street den Sektor neu bewertete. Im Folgenden, was SEAS (WKN: A420P7) parallel umgesetzt hat - im Einklang mit der makroökonomischen Dynamik und nicht hinter ihr zurück:

20. März 2026: Einreichung eines Request for Project Proposal beim U.S. Defense Industrial Base Consortium zur inländischen Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel sowie zum Aufbau einer Kommerzialisierungsanlage. ²°

Einreichung eines beim U.S. Defense Industrial Base Consortium zur inländischen Versorgung mit verteidigungsrelevantem Nickel sowie zum Aufbau einer Kommerzialisierungsanlage. ²° 23. März 2026: Einreichung des Antrags auf eine NOAA-Explorationslizenz gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act.²¹

Einreichung des Antrags auf eine NOAA-Explorationslizenz gemäß dem Deep Seabed Hard Mineral Resources Act.²¹ 6. April 2026: Ernennung von John G. Vonglis, ehemaliger Chief Financial Officer des US-Energieministeriums, zum Strategic Advisor.²²

Ernennung von John G. Vonglis, ehemaliger Chief Financial Officer des US-Energieministeriums, zum Strategic Advisor.²² 8. April 2026: Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cookinseln, am selben Tag, an dem AOMC-Odyssey und TMCR an den Markt kamen.²³

Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft auf den Cookinseln, am selben Tag, an dem AOMC-Odyssey und TMCR an den Markt kamen.²³ 13. April 2026: Ernennung von Dan McConnell zum Vice President Exploration.²4

Ernennung von Dan McConnell zum Vice President Exploration.²4 15. April 2026: Ernennung von Anthony Zelen in den Vorstand.²5

Ernennung von Anthony Zelen in den Vorstand.²5 21. April 2026: Veröffentlichung einer offiziellen Stellungnahme, in der die AOMC-Odyssey-Transaktion als Meilenstein der Sektorreife eingeordnet wird.²6

Vom Start der Strategie bis zur NOAA-Einreichung: 57 Tage. Vom Start der Strategie bis zur Gründung der Cookinseln-Tochtergesellschaft: 72 Tage. Vom Strategiestart bis heute: weniger als vier Monate. In diesem Zeitraum hat Deep Sea Minerals Corp (WKN: A420P7) einen von mehreren NOAA-Anträgen im Rahmen des beschleunigten DSHMRA-Verfahrens eingereicht, eine Beschaffungsantwort beim U.S. Defense Industrial Base Consortium abgegeben, Tochtergesellschaften in zwei Jurisdiktionen gegründet und gleichzeitig einen ehemaligen DOE-CFO, einen ehemaligen DOE-Berater sowie ein neues unabhängiges Vorstandsmitglied gewonnen.

So sieht es aus, wenn ein Micro-Cap-Unternehmen dem Markt einen Schritt voraus ist. Die AOMC-Odyssey-Fusion wurde nicht isoliert angekündigt. Sie erfolgte innerhalb eines Sektors, der sich in einem Tempo bewegt, das SEAS (WKN: A420P7) aktiv mitgeht - Antrag für Antrag, Einstellung für Einstellung. TMC ist in der Entwicklung weiter fortgeschritten und an der Nasdaq gelistet. AOMC geht unter der Führung eines ehemaligen Rio-Tinto-CEOs mit einer Bewertung von rund 1 Milliarde US-Dollar an die Börse. Keiner dieser Wege schließt aus, dass ein kleineres Unternehmen in einer früheren Entwicklungsphase innerhalb derselben regulatorischen Pipeline agiert. Allein die Clarion-Clipperton-Zone enthält geschätzte 21 Milliarden Tonnen trockener polymetallischer Knollen ausreichend Raum für mehrere Marktteilnehmer²7

Die Dual-Jurisdiktions-Architektur

Deep Sea Minerals Corp (WKN: A420P7) gehört zu den wenigen Micro-Caps, die sowohl den US-amerikanischen als auch den Cookinseln-Regulierungsweg verfolgen. Die Cookinseln verfügen über eines der etabliertesten regulatorischen Rahmenwerke für Meeresbodenmineralien im Pazifik, gestützt durch jahrzehntelange wissenschaftliche Datengrundlagen. China trat Anfang 2025 über Forschungsabkommen im Bereich Tiefseebergbau in die Region ein. Die USA reagierten im Februar 2026, indem sie die Cookinseln zu einem strategischen Schlüsselpartner aufwerteten und die mineralrechtlichen Rahmenbedingungen der Jurisdiktion mit den sicherheitspolitischen Zielen Washingtons im Bereich kritischer Mineralien in Einklang brachten.²8

Am 8. April 2026, dem gleichen Tag, an dem AOMC-Odyssey und TMCR an den Markt kamen, gründete SEAS (WKN: A420P7) eine hundertprozentige Tochtergesellschaft auf den Cookinseln, um den Konzessionsantragsprozess voranzutreiben.²? Der Zeitpunkt war zufällig, die strategische Logik dahinter nicht. Eine Dual-Jurisdiktionsstruktur reduziert das regulatorische Risiko eines einzelnen Genehmigungswegs und positioniert das Unternehmen gleichzeitig in beiden Handlungsräumen, in denen die politische Aufmerksamkeit der USA derzeit am stärksten fokussiert ist.

Das Team und die Struktur

Der Tiefseebergbau übernimmt wesentliche operative Prinzipien aus der Offshore-Öl- und Gasindustrie: Steigrohre, dynamische Positionierung, Unterwasserrobotik sowie Einsätze in Tiefen von 3.000 Metern und mehr. CEO James Deckelman war über 25 Jahre bei ConocoPhillips, BP und Talisman Energy tätig und verantwortete Explorationsportfolios in diesen Tiefenregionen in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Westafrika. Im Jahr 2021 wurde er von der American Association of Petroleum Geologists in die Liste "100 Who Made a Difference" aufgenommen.³°

Im April 2026 wurden drei Schlüsselpersonen hinzugewonnen, die die Ausrichtung des Teams auf die US-Beschaffungspipeline weiter stärken: John G. Vonglis (ehemaliger CFO des US-Energieministeriums) als Strategic Advisor, Dan McConnell (über 25 Jahre Erfahrung in der marinen Tiefsee-Geowissenschaft, ehemaliger DOE-Berater) als Vice President Exploration sowie Anthony Zelen als Mitglied des Board of Directors.³¹ Die Kapitalstruktur ist klar und übersichtlich: rund 23,9 Millionen ausstehende Aktien (unverwässert) und etwa 24,9 Millionen auf vollständig verwässerter Basis, ergänzt durch eine kürzlich abgeschlossene Kapitalaufnahme von 4,22 Millionen CAD. Es bestehen keine Altlasten durch ausstehende Warrants. Sollte der DIBC-Vorschlag voranschreiten, käme zusätzlich nicht verwässernde staatliche Finanzierung ins Spiel.

Worauf Investoren achten sollten

Dies sind typische Micro-Cap-Risiken, und sie sind konkret. Deep Sea Minerals Corp (WKN: A420P7) hat einen NOAA-Antrag eingereicht, jedoch noch keine Lizenz erhalten. Das Unternehmen hat eine Antwort auf eine Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium eingereicht, deren Ausgang ungewiss ist und deren Verfahren sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Es wurden bislang keine Mineralrechte erworben, und es wurden noch keine Umsätze erzielt. Der Tiefseebergbau im kommerziellen Maßstab wurde bisher von keinem Betreiber wirtschaftlich nachgewiesen. Umweltpolitischer Widerstand ist organisiert. Zudem könnten zukünftige US-Regierungen die derzeitige regulatorische Ausrichtung wieder ändern.

Das sind die Fakten. Investoren in Micro-Cap-Rohstoffunternehmen wissen, dass der Weg von der Antragstellung bis zur Produktion lang und nicht linear verläuft.

Was diesen Moment unterscheidet, ist das unmittelbare Bewertungsumfeld. An einem einzigen Tag, dem 8. April 2026, wurde eine 1-Milliarde-US-Dollar-Fusion oberhalb einer formellen Absichtserklärung abgeschlossen, eine Royalty-Börsennotierung umgesetzt und ein Micro-Cap-Unternehmen in derselben Pipeline gründete seine zweite Tochtergesellschaft in einer weiteren Jurisdiktion. Das Kapital, das darüber entscheidet, ob ein Sektor überhaupt existiert, hat seine Entscheidung getroffen. Das Kapital, das darüber entscheidet, wie Unternehmen innerhalb dieses Sektors neu bewertet werden, befindet sich noch in der Analysephase.

Märkte bewerten neu, wenn die Lücke zwischen strategischer Realität und Marktbewertung nicht länger ignoriert werden kann. Diese Neubewertung folgt keinem festen Zeitplan. Sie erfolgt in der Regel schneller als erwartet und begünstigt jene Investoren, die sich positioniert haben, bevor sich die zugrunde liegende Story zum Konsens entwickelt hat.

Der Sektor wurde gerade neu bewertet. SEAS (WKN: A420P7) wird derzeit mit etwa 46 Millionen CAD gehandelt.

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Sources

1.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a-$1B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

2.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a-$1B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

3.) https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-08/american-ocean-minerals-said-to-reach-1-billion-odyssey-merger

4.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-subsidiaries-submit-massive-deep-sea-dataset-public-database

5.) https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/american-ocean-minerals-corporation-merge-113000906.html

6.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

7.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

8.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

9.) https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/marine-mining-market-101570

10.) https://www.businesswire.com/news/home/20260408786194/en/American-Ocean-Minerals-Corporation-to-Merge-with-Odyssey-Marine-Exploration-Inc.-Creating-a-$1B-U.S.-Controlled-Deep-Sea-Critical-Minerals-Platform

11.) https://www.stocktitan.net/sec-filings/OMEX/8-k-odyssey-marine-exploration-inc-reports-material-event-c3d2327654fd.html

12.) https://www.stocktitan.net/sec-filings/OMEX/8-k-odyssey-marine-exploration-inc-reports-material-event-c3d2327654fd.html

13.) https://www.benzinga.com/m-a/26/04/51709847/odyssey-marine-skyrocket-premarket-on-1-billion-deep-sea-minerals-merger

14.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application/

15.) https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/unleashing-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/

16.) https://www.noaa.gov/news-release/noaa-accelerates-permitting-timeline-for-deep-seabed-mining-applications

17.) https://www.exim.gov/news/week-review-project-vault-and-strategic-critical-mineral-reserve 18.) https://investors.metals.co/news-releases/news-release-details/tmc-usa-files-first-consolidated-deep-seabed-mining-application/

19.) https://www.fool.com/investing/2026/04/05/the-metals-company-inc-just-got-incredible-news-fr/ 20.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-response-to-u-s-defense-industrial-base-consortium-solicitation-for-critical-minerals/

21.) https://deepseamineralscorp.com/news-release/deep-sea-minerals-corp-submits-application-to-noaa-under-deep-seabed-hard-mineral-resources-act/

22.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/06/3268352/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-APPOINTS-FORMER-DEPARTMENT-OF-ENERGY-CFO-JOHN-G-VONGLIS-AS-STRATEGIC-ADVISOR.html

23.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

24.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

25.) https://www.irw-press.com/en/news/deep-sea-minerals-corp-appoints-anthony-zelen-to-the-board-of-directors_83779.html?isin=CA24378A1012

26.) https://www.manilatimes.net/2026/04/21/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-comments-on-american-ocean-minerals-odyssey-marine-exploration-transaction/2324835

27.) https://pubs.usgs.gov/publication/70231662

28.) https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/02/2026-critical-minerals-ministerial

29.) https://www.globenewswire.com/news-release/2026/04/08/3269997/0/en/DEEP-SEA-MINERALS-CORP-ESTABLISHES-COOK-ISLANDS-SUBSIDIARY-TO-ADVANCE-CONCESSION-APPLICATION-PROCESS.html

30.) https://briefglance.com/articles/oil-veteran-james-deckelman-takes-helm-at-copperhead-resources

31.) https://www.manilatimes.net/2026/04/13/tmt-newswire/globenewswire/deep-sea-minerals-corp-appoints-dan-mcconnell-as-vice-president-of-exploration/2318990

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen der Deep Sea Minerals Corp. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. In einigen Fällen können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch Begriffe oder Formulierungen wie "kann", "könnte", "wird", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "anzeigen", "anstreben", "glauben", "vorhersagen" oder "wahrscheinlich" sowie deren Verneinungen oder grammatikalische Varianten oder ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche Begriffe enthalten. Deep Sea Minerals Corp. hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Grundlage ihrer aktuellen Erwartungen und Prognosen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und finanzieller Entwicklungen erstellt, von denen angenommen wird, dass sie sich auf die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse, die Geschäftstätigkeit, die Perspektiven und den Finanzierungsbedarf des Unternehmens auswirken könnten. Zu den in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Pläne und Strategien der Deep Sea Minerals Corp., die potenzielle Erlangung von Explorations- oder Abbaurechten für Meeresbodenmineralien sowie die mögliche Annahme der von Deep Sea Minerals Corp. eingereichten Antwort auf die Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium und die damit verbundenen potenziellen Vorteile.

Diese zukunftsgerichteten Informationen sowie andere zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen der Deep Sea Minerals Corp. unter Berücksichtigung ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen historischer Entwicklungen, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen und plausibel erachtet. Trotz eines sorgfältigen Prozesses bei der Erstellung und Überprüfung dieser zukunftsgerichteten Informationen kann nicht gewährleistet werden, dass die zugrunde liegenden Einschätzungen, Schätzungen und Annahmen zutreffend sind. Zu den wesentlichen Faktoren, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen und die Erwartungen des Managements beruhen, gehören unter anderem Annahmen hinsichtlich der günstigen Entwicklung der operativen Rahmenbedingungen, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, Lizenzen oder Zustimmungen Dritter zu vorteilhaften Konditionen, der Verfügbarkeit von Ausrüstung, der Fähigkeit der Deep Sea Minerals Corp., Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern, Wechselkurs- und Zinsentwicklungen, der Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen und Trends in der Branche des Unternehmens sowie in der globalen Wirtschaft, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und internationalen Standards, der Fähigkeit des Unternehmens, Marktanteile aufzubauen, Schlüsselpersonal zu halten, sowie potenzieller Transaktionsmöglichkeiten, Explorationspotenziale und der Entwicklung von Edelmetallpreisen.

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Obwohl Deep Sea Minerals Corp. bestrebt war, wesentliche Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder zukünftige Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen, können weitere Risikofaktoren bestehen, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die es derzeit als nicht wesentlich einstuft, die jedoch ebenfalls zu erheblichen Abweichungen führen können. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen abweichen können. Leser sollten daher zukunftsgerichteten Aussagen kein unangemessenes Vertrauen beimessen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gelten. Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und können sich danach ändern. Wir übernehmen keine Verpflichtung und lehnen ausdrücklich jede Absicht ab, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist nach geltendem kanadischem Wertpapierrecht erforderlich.

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Die Exploration und Entwicklung von Rohstoffen ist hoch spekulativ und mit einer Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken verbunden, die dazu führen können, dass Projekte aus kommerziellen, technischen, politischen, regulatorischen oder finanziellen Gründen nicht erfolgreich entwickelt werden oder - selbst wenn sie erfolgreich entwickelt werden - über die Lebensdauer einer Mine hinweg aus den genannten Gründen wirtschaftlich nicht tragfähig bleiben. Es gibt keine Garantie dafür, dass Deep Sea Minerals Corp eine Rendite für die Aktionäre erzielen kann. Die Erfolgsaussichten sollten im Kontext der frühen Entwicklungsphase des Unternehmens bewertet werden.

Die Fähigkeit von Deep Sea Minerals Corp, Ressourcen in ausreichender Menge und Qualität zu identifizieren, um Entwicklungsmaßnahmen zu rechtfertigen, und/oder die Fähigkeit, Entwicklungsarbeiten zu beginnen und abzuschließen sowie kommerzielle Produktionsaktivitäten in einem seiner Projekte aufzunehmen und aufrechtzuerhalten, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu gehören unter anderem der Erfolg der Exploration, die Sicherung von Finanzierungen für alle Phasen der Exploration, Entwicklung und kommerziellen Förderung, die Angemessenheit der Infrastruktur, die geologischen und metallurgischen Eigenschaften der Lagerstätten, die Verfügbarkeit von Verarbeitungstechnologien und -kapazitäten, die Verfügbarkeit von Lagerkapazitäten, Angebot und Nachfrage nach Gold und anderen Mineralien, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Einrichtungen zur Durchführung und zum Abschluss der Entwicklungsarbeiten, die Kosten für Verbrauchsmaterialien sowie Bergbau- und Verarbeitungsausrüstung, technologische und ingenieurtechnische Probleme, Unfälle, Sabotage- oder Terrorakte, zivile Unruhen und Proteste, Wechselkursschwankungen, regulatorische Änderungen, Wasserverfügbarkeit, die Verfügbarkeit und Produktivität qualifizierter Arbeitskräfte, die Erlangung erforderlicher Genehmigungen und Lizenzen (einschließlich Bergbaulizenzen) sowie politische Faktoren, einschließlich unerwarteter Änderungen von Regierungen oder staatlichen Richtlinien in Bezug auf Exploration, Entwicklung und kommerzielle Bergbauaktivitäten.

Darüber hinaus können Kostenüberschreitungen oder unerwartete Veränderungen der Rohstoffpreise während der zukünftigen Entwicklung dazu führen, dass Projekte unwirtschaftlich werden, selbst wenn sie zuvor in Machbarkeitsstudien als tragfähig eingestuft wurden. Daher besteht trotz positiver Ergebnisse aus einer oder mehreren Machbarkeitsstudien das Risiko, dass Deep Sea Minerals Corp die Entwicklung nicht abschließen und den kommerziellen Bergbaubetrieb auf einer oder mehreren Liegenschaften nicht aufnehmen kann, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die finanzielle Lage, die Betriebsergebnisse und die zukünftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit von Deep Sea Minerals Corp verbundenen Risiken wird auf die Risikofaktoren verwiesen, die im Canadian Securities Exchange Form 2A - Listing Statement vom 19. Januar 2026 (das "Listing Statement") sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten beschrieben sind, die im SEDAR+-Profil von Deep Sea Minerals Corp unter www.sedarplus.ca..verfügbar sind.

BEZAHLTE WERBUNG. Diese Mitteilung ist eine bezahlte Werbung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Capital Gain Media Incorporated sowie deren Eigentümer, Direktoren, Mitarbeiter und Rechtsnachfolger (zusammen "Capital Gain Media") wurden von Deep Sea Minerals Corp. (das "Unternehmen") mit vierhunderttausend US-Dollar (USD 400.000) zuzüglich anfallender Steuern für eine laufende Marketingkampagne vergütet, die auch die Veröffentlichung dieses Artikels umfasst. Diese Vergütung stellt einen erheblichen Interessenkonflikt in Bezug auf unsere Unparteilichkeit dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals ausschließlich auf Grundlage unserer Mitteilungen.

AKTIENBESITZ. Der Eigentümer von Capital Gain Media kann Wertpapiere dieses Emittenten zu eigenen Gewinnzwecken kaufen oder verkaufen. Aus diesem Grund empfehlen wir dringend, dass Sie eigene umfassende Due-Diligence-Prüfungen durchführen und sich vor jeder Investition von einem Finanzberater oder einem zugelassenen Broker-Dealer beraten lassen. Diese Beziehung sowie die von uns erhaltene Vergütung stellen einen wesentlichen Interessenkonflikt dar, der unsere Fähigkeit zur Unparteilichkeit beeinträchtigt.

Fragen zu dieser Website können an contact@aktienwatchstum.de gesendet werden. Einige Inhalte auf dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1993, Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 sowie National Instrument 51-102, einschließlich Aussagen über unter anderem das erwartete fortgesetzte Wachstum des Unternehmens, den zukünftigen Erwerb von Mineralrechten in der CCZ oder der EEZ der Cookinseln, den Erhalt von Finanzierungen oder strategischer Validierung über das DIBC, die Marktwahrnehmung sowie weitere Aussagen über das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit, Pläne und Strategien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Abgabe, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren. Gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird darauf hingewiesen, dass alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die die tatsächlichen Betriebsergebnisse eines Unternehmens erheblich beeinflussen können. Die tatsächliche Entwicklung eines Unternehmens kann wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen auf dieser Website oder den darin eingebundenen Websites beschriebenen Ergebnissen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, umfassen unter anderem die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, kurz- und langfristige Finanzierungen für seinen Kapitalbedarf zu sichern, Preisdruck, unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände sowie die Risikofaktoren und weiteren Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission dargelegt sind.

Die bisherige Wertentwicklung eines Unternehmens ist jedoch kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Informationen über ein Unternehmen, die auf dieser Website präsentiert oder besprochen werden, stammen in der Regel aus öffentlich zugänglichen Quellen. aktienwatchstum.de übernimmt keine Haftung, Verantwortung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf Informationen verlassen, die über unsere Website oder unsere Kommunikation bereitgestellt werden. Die von uns bereitgestellten Informationen über die vorgestellten Unternehmen sollten als Ausgangspunkt für eigene, unabhängige Recherchen genutzt werden, um sich eine eigene Meinung über Investitionen in die betreffenden Wertpapiere zu bilden. Sachliche Aussagen oder ähnliche Informationen der vorgestellten Unternehmen beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. aktienwatchstum.de ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. aktienwatchstum.de sowie dessen Eigentümer, Führungskräfte, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter übernehmen keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Einige Inhalte auf dieser Website werden gelegentlich von unseren Mitarbeitern oder Dritten erstellt und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über die von uns vorgestellten Unternehmen kann unsere Website von Zeit zu Zeit Börsenkürzel von Unternehmen und/oder Nachrichtenfeeds enthalten, die wir nicht aktiv präsentieren. Diese dienen ausschließlich dazu, bestimmte Aktivitäten im Micro-Cap- oder Penny-Stock-Markt zu veranschaulichen, die wir hervorheben möchten. Leser werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Nachrichtenfeeds ausschließlich zu Informationszwecken veröffentlicht werden. Alle geäußerten Meinungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder vorgestellten Unternehmen bestimmte oder alle Aussagen auf dieser Website nicht genehmigt haben. aktienwatchstum.de empfiehlt ausdrücklich, die auf dieser Website bereitgestellten Informationen durch eigene unabhängige Recherchen sowie durch professionelle Beratung zu ergänzen. Die Inhalte dieser Website basieren auf Quellen, die wir für zuverlässig halten; dennoch wird keine Garantie für deren Richtigkeit übernommen. Ebenso wird kein Anspruch auf Vollständigkeit oder auf eine vollständige Darstellung bzw. Zusammenfassung der verfügbaren Daten erhoben, auch wenn diese als zuverlässig erachtet werden; eine Gewähr für deren Richtigkeit wird nicht übernommen.

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Diese Veröffentlichung ist eine Marketingkommunikation und Teil einer Werbekampagne des Emittenten Deep Sea Minerals Corp und richtet sich an erfahrene sowie spekulationsorientierte Investoren.

Die vorliegende Mitteilung darf unter keinen Umständen als unabhängige Finanzanalyse oder gar als Anlageberatung angesehen werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen, die die Objektivität des Verfassers beeinträchtigen können (siehe Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte" unten).

Die angegebenen Preise für die besprochenen Wertpapiere entsprechen, sofern nicht anders angegeben, den Schlusskursen des letzten Handelstages vor der jeweiligen Erstveröffentlichung.

Interessen / Interessenkonflikte

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Emittent: Deep Sea Minerals Corp

Datum der Erstveröffentlichung: 04.30.2026

Uhrzeit der Erstveröffentlichung: 10:30 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja

Adressaten: Der Distributor stellt die Kommunikation gleichzeitig allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen sowie privaten Investoren zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Distributor veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Berichte, Research-Dokumente und sonstigen Unterlagen richten sich nicht an US-Personen oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und dürfen von diesen weder eingesehen noch verbreitet werden. Informationsquellen: Die Informationsquellen des Distributors und des Verfassers umfassen Daten und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z. B. Reuters, Bloomberg, Infront usw.), Analysen sowie Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Die Bewertungen und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen wurden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller aus Sicht des Verfassers zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich verfügbaren, entscheidungsrelevanten Faktoren erstellt.

Da auch andere Research-Häuser und Börsenbriefe die Aktie besprechen können, kann es im Zeitraum der Empfehlung zu einer gleichgerichteten Informations- und Meinungsbildung kommen.

Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass der Emittent der höchstmöglichen Risikoklasse für Aktien zuzuordnen ist. Der Emittent verfügt möglicherweise noch über keine Umsätze und befindet sich in einem frühen Entwicklungsstadium, was mit erheblichen Risiken verbunden ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist derzeit noch unzureichend, was die Risiken erheblich erhöht. Darüber hinaus können künftig notwendige Kapitalerhöhungen zu kurzfristigen Verwässerungseffekten führen, die sich nachteilig auf Investoren auswirken können. Sollte es dem Emittenten in den kommenden Jahren nicht gelingen, weitere finanzielle Mittel zu sichern, besteht das Risiko einer Insolvenz sowie eines Delistings bzw. der Einstellung des Börsenhandels.

Die vom Distributor auf seinen Websites und in seinen Newslettern veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Wertpapiere noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen basieren auf Quellen, die der Herausgeber für vertrauenswürdig hält. Dennoch ist eine Haftung für finanzielle Verluste, die aus der Nutzung der Aussagen oder der Aktiendiskussionen für eigene Anlageentscheidungen entstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

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Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen des Distributors enthaltenen Bewertungen und Aussagen mit angemessener Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Fehler, Auslassungen oder unrichtige Angaben. Dies gilt auch für sämtliche Darstellungen, Zahlen und Einschätzungen, die von unseren Gesprächspartnern in Interviews geäußert werden.

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Es besteht keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Verfassers oder (anderer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Entwicklung der Aktie des Emittenten ist daher ungewiss. Wie bei sogenannten Micro-Cap-Aktien besteht auch hier das Risiko eines Totalverlusts. Die Aktie eignet sich daher ausschließlich als dynamische Beimischung zu einem ansonsten gut diversifizierten Portfolio.

Der Anleger sollte die Nachrichtenlage aufmerksam verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für den Handel mit Penny Stocks verfügen. Die für dieses Marktsegment typische geringe Marktbreite führt zu hoher Volatilität. Unerfahrenen Anlegern sowie risikoarmen Investoren wird grundsätzlich von einer Investition in die Aktie des Emittenten abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene, professionelle Händler.

Maßgeblich für die Bewertung eines Emittenten ist, ob nach Auffassung des Verfassers dessen Aktien sich im Vergleich zu Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer-Group innerhalb der folgenden 12 Monate (Gültigkeitszeitraum) besser, schlechter oder gleich entwickeln können:

Sell: Der Begriff "Sell" bedeutet verkaufen. Der Verfasser ist der Ansicht, dass weitere Kursgewinne unwahrscheinlich sind, ein Kursverlust eintreten kann oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird die Empfehlung "Sell" ausgesprochen.

Hold: Der Begriff "Hold" bedeutet halten. Der Verfasser sieht Kurspotenzial für die Aktie und ist daher der Meinung, dass sie im Portfolio gehalten werden sollte.

Buy: Der Begriff "Buy" bedeutet kaufen. Der Verfasser erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er sie derzeit als unterbewertet ansieht.

Strong Buy: Der Begriff "Strong Buy" bedeutet eindeutig kaufen und wird beispielsweise von US-Investmenthäusern wie Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Verfasser erwartet einen überdurchschnittlichen Kursanstieg im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer-Group.

Unabhängig von der jeweiligen Bewertung bestehen laut Sensitivitätsanalyse erhebliche Risiken aufgrund möglicher Änderungen der zugrunde liegenden Annahmen. Die in der Analyse enthaltene Darstellung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Enthaltene Werte: CA24378A1012