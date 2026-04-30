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PR Newswire
30.04.2026 08:06 Uhr
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Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)

Waystone ETF ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, April 30

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/04/29 NT LSTD PRV EQ UCITS IE0008ZGI5C1 USD 10996622.0000 28.7653
2026/04/29 WHD DJ ISL WD ETF USD ACC IE00073MUWT4 USD 4279582.0000 10.634
2026/04/29 WHD SP 500 SHR ETF USD AC IE000QF8TEK7 USD 8565000.0000 10.3126
2026/04/29 USD ACC UCITS ETF IE000DHZXD61 USD 10000.0000 10.0457
2026/04/29 USD DIST UCITS ETF IE000ZDPZL69 USD 10000.0000 10.0457
© 2026 PR Newswire
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Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.