© Foto: wallstreetOnline/KIDer drittgrößte Sportartikelhersteller weltweit, Puma, kriegt wieder Biss! Zwar werden Verluste geschrieben, aber es gibt einige hoffnungsvolle Zeichen!Wird aus dem Stubentiger wieder eine Raubkatze? Die stark in der Vergangenheit abverkauften Aktien von Puma erleben einen Aufschwung: Ist das endlich der Turnaround? Grund der Aufwärtsbewegung: Puma hat besser als erwartete Zahlen geliefert! Der Sportartikelhersteller meldete am Donnerstag einen operativen Gewinn im ersten Quartal, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Bedingt ist dieser Zuwachs durch den Abverkauf von Lagerbeständen sowie niedrigere Betriebskosten. "Es ist uns gelungen, unsere Lagerbestände schneller als geplant zu …Den vollständigen Artikel lesen
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